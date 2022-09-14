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Єврооблігації України різко подорожчали на новинах про успіхи на фронті

11:30 14.09.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Котирування українських єврооблігацій, що знижувалися понад три тижні поспіль, за перші два дні цього тижня на новинах про надзвичайно успішний контрнаступ українських збройних сил підскочили в середньому відразу на 13,7%.

За даними Bloomberg, найменше зростання ціни зафіксовано за середньостроковими доларовими паперами з погашенням у 2024-2025 роках, зокрема, єврооблігації-2025 подорожчали на 8% - до 27,2% від номіналу, що відповідає дохідності близько 61,8% річних.

Доларові єврооблігації з погашенням у 2026-2030 роках котируються тепер у діапазоні 23,1-24,7% від номіналу, що на 2,5-3,3 процентного пункту більше, ніж наприкінці минулого тижня, а їхні поточні ставки опустилися до 53,8%-36,1% річних.

Ціна найдовших доларових паперів із погашенням у 2031-2035 роках зросла найбільше - у середньому на 17,6%, або на 3,2-3,5 п.п. - до 22,6-22% від номіналу. Тепер їхні дохідності становлять відповідно 31,2-28,8% річних.

Щодо єврооблігацій у євро, то динаміка їхньої вартості була схожою - зростання в середньому на 13%. На вечір вівторка папери з погашенням у 2028 році котирувалися по 21,3% від номіналу, у 2032 році - по 21% від номіналу. З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало дохідності до погашення 43,3% у першому випадку та 28,1% річних - у другому.

Дещо менше подорожчали ВВП-варанти - на 8,8%, до 33,4% від умовної вартості.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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