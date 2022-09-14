Єврооблігації України різко подорожчали на новинах про успіхи на фронті

Котирування українських єврооблігацій, що знижувалися понад три тижні поспіль, за перші два дні цього тижня на новинах про надзвичайно успішний контрнаступ українських збройних сил підскочили в середньому відразу на 13,7%.

За даними Bloomberg, найменше зростання ціни зафіксовано за середньостроковими доларовими паперами з погашенням у 2024-2025 роках, зокрема, єврооблігації-2025 подорожчали на 8% - до 27,2% від номіналу, що відповідає дохідності близько 61,8% річних.

Доларові єврооблігації з погашенням у 2026-2030 роках котируються тепер у діапазоні 23,1-24,7% від номіналу, що на 2,5-3,3 процентного пункту більше, ніж наприкінці минулого тижня, а їхні поточні ставки опустилися до 53,8%-36,1% річних.

Ціна найдовших доларових паперів із погашенням у 2031-2035 роках зросла найбільше - у середньому на 17,6%, або на 3,2-3,5 п.п. - до 22,6-22% від номіналу. Тепер їхні дохідності становлять відповідно 31,2-28,8% річних.

Щодо єврооблігацій у євро, то динаміка їхньої вартості була схожою - зростання в середньому на 13%. На вечір вівторка папери з погашенням у 2028 році котирувалися по 21,3% від номіналу, у 2032 році - по 21% від номіналу. З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало дохідності до погашення 43,3% у першому випадку та 28,1% річних - у другому.

Дещо менше подорожчали ВВП-варанти - на 8,8%, до 33,4% від умовної вартості.