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Вартість золота 14 вересня трохи знижується після виходу статистики із США
08:30 14.09.2022 |
Вартість золота в середу вранці знижується, залишається на рівні близько 1715 доларів за тройську унцію, днем раніше після виходу статистики з інфляції в США ціна дорогоцінного металу впала з 1740 доларів до 1710 доларів, випливає з даних торгів.
Станом на 7:57 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex опускалася на 3,2 долара, або на 0,19%, до 1 714,2 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,84%, до 19,328 долара за унцію.
У вівторок вартість золота впала на 1,3% на тлі зміцнення долара до світових валют на 1,5%, що сталося після публікації даних щодо інфляції в США. Зміцнення долара робить золото менш доступним для покупки в іншій валюті.
Річне зростання цін у країні в серпні склало 8,3% при прогнозі 8,1%. Інфляція показала уповільнення з липневих 8,5%, але з урахуванням того, що значення виявилося вищим за прогноз і залишається помітно більше цільового рівня в 2%, ринки стали очікувати більш "яструбиного" настрою Федеральної резервної системи (ФРС) США.
Американський центробанк наступного тижня проведе чергове дводенне засідання, за підсумками якого регулятор ухвалить рішення щодо ставки. Після публікації статистики аналітики почали закладати підвищення ставки вже на 100 базових пунктів. За даними CME Group, таку ймовірність допускають 36% аналітиків, решта 64% продовжує очікувати підвищення на 75 базисних пунктів з поточного рівня 2,25-2,5%.
Золото чутливе до сигналів від Федрезерва та макростатистики США, оскільки ці фактори впливають на долар.
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