Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вартість золота 14 вересня трохи знижується після виходу статистики із США

08:30 14.09.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота в середу вранці знижується, залишається на рівні близько 1715 доларів за тройську унцію, днем ​​раніше після виходу статистики з інфляції в США ціна дорогоцінного металу впала з 1740 доларів до 1710 доларів, випливає з даних торгів.

Станом на 7:57 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex опускалася на 3,2 долара, або на 0,19%, до 1 714,2 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,84%, до 19,328 долара за унцію.

У вівторок вартість золота впала на 1,3% на тлі зміцнення долара до світових валют на 1,5%, що сталося після публікації даних щодо інфляції в США. Зміцнення долара робить золото менш доступним для покупки в іншій валюті.

Річне зростання цін у країні в серпні склало 8,3% при прогнозі 8,1%. Інфляція показала уповільнення з липневих 8,5%, але з урахуванням того, що значення виявилося вищим за прогноз і залишається помітно більше цільового рівня в 2%, ринки стали очікувати більш "яструбиного" настрою Федеральної резервної системи (ФРС) США.

Американський центробанк наступного тижня проведе чергове дводенне засідання, за підсумками якого регулятор ухвалить рішення щодо ставки. Після публікації статистики аналітики почали закладати підвищення ставки вже на 100 базових пунктів. За даними CME Group, таку ймовірність допускають 36% аналітиків, решта 64% продовжує очікувати підвищення на 75 базисних пунктів з поточного рівня 2,25-2,5%.

Золото чутливе до сигналів від Федрезерва та макростатистики США, оскільки ці фактори впливають на долар.
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2159
  0,1189
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1929  0,02 0,06 41,1654  0,05 0,11
EUR 40,0304  0,17 0,43 41,2568  0,17 0,42

Міжбанківський ринок на вчора, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес