Курс долара до основних світових валют знижується після стрибка на 1,5%

Курс долара до основних світових валют опускається у середу вранці. Напередодні американська валюта зросла на 1,5% після даних про те, що річна інфляція в США сповільнилася слабше за очікування, свідчать дані торгів.

Станом на 7:41 ЕЕТ курс євро до долара зростав до 0,9998 долара з рівня минулого закриття в 0,997 долара, курс долара до єни знижувався до 143,79 єни з 144,55 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зменшувався на 0,07%, до 109,73 пункту. На день раніше індекс долара підскочив на 1,5%, до євро долар подорожчав також на 1,5%, до ієни - на 1,2%.

У вівторок Мінпраці США повідомило, що річна інфляція в країні за підсумками серпня сповільнилася слабше за прогнози і склала 8,3% після 8,5% у липні, експерти очікували на зниження до 8,1%.

Інфляція продовжує залишатися вищою за цільові 2%, а дані про більш слабке уповільнення зростання цін зміцнили очікування ринків з приводу "яструбиного" настрою Федеральної резервної системи (ФРС) США, яка має наступного тижня ухвалити рішення за ключовою ставкою.

Після виходу статистики, за даними CME Group, аналітики стали закладати підвищення вже на 100 базисних пунктів, таку можливість допускають 36%. Інші 64% експертів, як і раніше, очікують підвищення на 75 базисних пунктів, до 3-3,25%, такими темпами ставку було підвищено двічі влітку.

"Одна з найбільш примітних речей це те, наскільки зростання цін є масштабним. Базовий тренд інфляції напевно поки не показав помітного прогресу до уповільнення. І це має турбувати Федрезерв, тому що зростання цін все більше залежить від попиту, а отже, може бути більше стійким", - цитує агентство Ассошіейтед Прес думку старшого економіста Deutsche Bank щодо США Метью Луцетті (Matthew Luzzetti).