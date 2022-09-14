Фінансові новини
- |
- 14.09.22
- |
- 12:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Курс долара до основних світових валют знижується після стрибка на 1,5%
08:26 14.09.2022 |
Курс долара до основних світових валют опускається у середу вранці. Напередодні американська валюта зросла на 1,5% після даних про те, що річна інфляція в США сповільнилася слабше за очікування, свідчать дані торгів.
Станом на 7:41 ЕЕТ курс євро до долара зростав до 0,9998 долара з рівня минулого закриття в 0,997 долара, курс долара до єни знижувався до 143,79 єни з 144,55 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зменшувався на 0,07%, до 109,73 пункту. На день раніше індекс долара підскочив на 1,5%, до євро долар подорожчав також на 1,5%, до ієни - на 1,2%.
У вівторок Мінпраці США повідомило, що річна інфляція в країні за підсумками серпня сповільнилася слабше за прогнози і склала 8,3% після 8,5% у липні, експерти очікували на зниження до 8,1%.
Інфляція продовжує залишатися вищою за цільові 2%, а дані про більш слабке уповільнення зростання цін зміцнили очікування ринків з приводу "яструбиного" настрою Федеральної резервної системи (ФРС) США, яка має наступного тижня ухвалити рішення за ключовою ставкою.
Після виходу статистики, за даними CME Group, аналітики стали закладати підвищення вже на 100 базисних пунктів, таку можливість допускають 36%. Інші 64% експертів, як і раніше, очікують підвищення на 75 базисних пунктів, до 3-3,25%, такими темпами ставку було підвищено двічі влітку.
"Одна з найбільш примітних речей це те, наскільки зростання цін є масштабним. Базовий тренд інфляції напевно поки не показав помітного прогресу до уповільнення. І це має турбувати Федрезерв, тому що зростання цін все більше залежить від попиту, а отже, може бути більше стійким", - цитує агентство Ассошіейтед Прес думку старшого економіста Deutsche Bank щодо США Метью Луцетті (Matthew Luzzetti).
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в строк до місяця отримає кошти від МВФ у рамках чергового RFI - заступник виконавчого директора МВФ Рашкован
|На Банковій визначили обриси договору про гарантії безпеки, яких прагне Україна
|«План Маршалла» від Фонду Маршалла. На що хочуть перетворити Україну після війни
|Відлуння візиту Блінкена. Чи справді Байден примушує Зеленського до переговорів із Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Азіатські фондові індекси закрили торги 14 вересня падінням в очікуванні посилення монетарної політики
|Чисті міжнародні резерви НБУ у серпні зросли на 26,4% до $15,9 млрд
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 13.09.22
|Єврооблігації України різко подорожчали на новинах про успіхи на фронті
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.09.22
|Залишок коштів на коррахунках банків 14.09.22
Бізнес
|Sony представила ігровий смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition за 1330 доларів із підключенням до проводової мережі
|США можуть створити альянс із 14 держав для боротьби з дефіцитом чіпів та обладнання
|США заборонили IT-компаніям, які отримують підтримку держави, протягом 10 років будувати заводи в Китаї
|Mastercard запускає ініціативу Start Path Ukraine — гранти $10 000 для українських фінтех-компаній і підприємців
|iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max — чип A16 Bionic, виріз замість «чубчика» та покращена камера
|Apple представила iPhone 14 і 14 Plus із супутниковим зв’язком Emergency SOS
|Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249