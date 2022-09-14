Біржі Азії 14 вересня помітно знижуються слідом за ринками США

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) знижуються в середу за фондовими ринками США, свідчать дані торгів.

Станом на 7.41 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite опускається на 1,02%, до 3230,49 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,5%, до 2093,11 пункту, гонконгський Hang Seng Ind %, до 18 819 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 падає на 2,41%, до 6841,1 пунктів, японський Nikkei 225 - на 2,79%, до 27814 пунктів, корейський KOSPI - на 1,29%, до 2417,88 пунктів.

Динаміка азіатських ринків пов'язана з падінням індексів на Уолл-стріт, що зумовлено очікуваннями "агресивнішої" політики Федеральної резервної системи США. За даними CME Group, більшість аналітиків очікують, що регулятор на наступному засіданні підвищить облікову ставку на 75 базисних пунктів, деякі експерти очікують на підвищення відразу на 100 базисних пунктів.

Підсумки наступного засідання ФРС США мають бути опубліковані 21 вересня.

Такому сценарію розвитку подій сприяли дані щодо споживчих цін у США, які за підсумками серпня у річному вираженні зросли на 8,3% після зростання на 8,5% місяцем раніше. Незважаючи на те, що інфляція сповільнилася, її динаміка виявилася гіршою за прогноз аналітиків, які очікували показник на рівні 8,1%.