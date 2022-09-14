Уолл-стріт 13 вересня зазнала найбільших втрат за два роки після даних CPI

Широкий розпродаж викликав падіння американських акцій у вівторок після того, як сильніший, ніж очікувалося, звіт про інфляцію зруйнував надії на те, що Федеральна резервна система може пом'якшитися і втамує посилення своєї політики в найближчі місяці.

Усі три основні фондові індекси США різко впали, перервавши чотириденні виграшні серії та зафіксувавши найбільше одноденне відсоткове падіння з червня 2020 року під час пандемії COVID-19.

Зростання ставлення до ризику призвело до того, що всі основні сектори виявилися глибоко на негативній території, при цьому чутливі до відсоткових ставок технологічні лідери ринку на чолі з Apple Inc, Microsoft Corp та Amazon.com Inc отримали найбільшу вагу.

"(Розпродаж) не є несподіванкою, враховуючи ралі напередодні даних", - сказав Пол Нолті, портфельний менеджер Kingsview Asset Management в Чикаго.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) Міністерства праці перевищив консенсус-прогноз, перервавши тенденцію до охолодження та остудивши надії на те, що Федеральна резервна система зможе пом'якшитися після вересня та послабити підвищення відсоткових ставок.

Базовий індекс споживчих цін, який унеможливлює волатильність цін на продукти харчування та енергоносії, зріс більше, ніж очікувалося, піднявшись до 6,3% з 5,9% у липні.

У звіті вказується на «дуже стійку інфляцію, а це означає, що ФРС продовжуватиме займатися та підвищувати ставки», додав Нолте. "І це анафема для акцій".

Фінансові ринки повністю оцінили підвищення процентної ставки не менше ніж на 75 базисних пунктів після завершення засідання ФРС з питань політики наступного тижня, з 32-відсотковою ймовірністю надмасштабного збільшення на повний процентний пункт до цільової ставки ФРС. згідно інструменту CME FedWatch.

"ФРС збільшила (процентні ставки) на три повні процентні пункти за останні шість місяців", - сказав Нолте. «Ми ще не відчули повної дії всіх цих підвищень. Але ми це відчуємо».

"Ми на порозі рецесії".

Зберігаються побоювання, що тривалий період посилення політики з боку ФРС може поставити економіку на межу рецесії.

Інверсія прибутковості двох- і 10-річних казначейських облігацій, що розглядається як червоний прапор рецесії, що насувається, ще більш розширилася.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 1276,37 пунктів, або 3,94%, до 31104,97 пунктів, S&P 500 - на 177,72 пунктів, або 4,32%, до 3932,69 пунктів, а Nasdaq Composite - на 632,84 пунктів, або 5,16%, до 11633,57 пунктів.

Усі 11 основних секторів S&P 500 завершили сесію глибоко у мінусі.

Акції комунікаційних послуг, споживчих товарів та технологічних компаній впали більш ніж на 5%, тоді як напівпровідниковий сектор технологій впав на 6,2%.

S&P 500 зафіксував 1 новий 52-тижневий максимум та 16 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 29 нових максимумів та 163 нових мінімуму.

Обсяг торгів на біржах США становив 11,58 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,33 млрд за останні 20 торгових днів.