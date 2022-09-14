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Мінфін знову відмовився підвищувати ставки за облігаціями у гривні попри низький попит

23:01 13.09.2022 |

Фінанси

 

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 13 вересня, змогло залучити до держбюджету 1,45 млрд грн, переважно завдяки розміщенню валютних облігацій.

Як свідчать дані Мінфіну, порівняно з попереднім аукціоном ставки за цінними паперами залишилися незмінними.

Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити лише 18,28 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% річних - тільки 2,96 млн грн.

Водночас від продажу півторарічних облігацій під 16% річних надійшло 165,98 млн грн.

Крім того, Мінфін розмістив номіновані у європейській валюті дев'ятимісячні ОВДП на 3,79 млн євро, а також 16-місячні облігації з достроковим погашенням на 30,13 млн євро під однакову ставку 2,5% річних.

Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 13 вересня 2022 року

Мінфін знову відмовився підвищувати ставки за облігаціями у гривні попри низький попит
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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