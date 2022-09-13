У серпні населення купило валюти на $177,8 млн більше, ніж продало

У серпні населення купило валюти на 177,8 млн доларів більше, ніж продало.

Про це йдеться у звітних даних Національного банку, повідомляють Українські Новини.

На готівковому валютному ринку в серпні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.

У серпні українці продали валюти на 1 176 млн доларів в еквіваленті, а купили на 1 353,8 млн доларів в еквіваленті.

Таким чином, населення купило валюти більше, ніж продало.

8 березня 2022 року НБУ дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту клієнтам у відділеннях банків, розташованих на територіях, що знаходяться під загрозою окупації Росією (за наявності готівки в іноземній валюті/банківських металів у касі/відділенні банку).

Також Національний банк із 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2021 року населення продало валюти на 1 214,7 млн доларів більше, ніж купило.

За підсумками 2020 року обсяг продажу готівкової валюти перевищив обсяг купівлі на 1,098 млрд доларів.

У 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.

НБУ з 21 липня скорегував офіційний курс гривні на 25% до 36,5686 UAH/USD.

Із 6 серпня 2022 року Національний банк скасував обмеження, відповідно до якого банки та небанківські установи мали купувати в населення готівкову валюту за курсом не нижчим за офіційний.