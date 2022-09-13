ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.09.22

При цьому не вплинула на курс євро до долара статистика Центру досліджень економіки Європи. Так, індекс довіри інвесторів до економіки Німеччини впав до мінус 61,9 пунктів з мінус 55,3 пунктів у серпні. Значення стало мінімальним із 2008 року.