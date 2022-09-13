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АНАЛІТИКА

Ціни на золото 13 вересня утримуються понад 1730 доларів за унцію

08:40 13.09.2022 |

Фінанси

 

Ціна золота у вівторок вранці опускається, залишаючись при цьому вище 1730 доларів за тройську унцію, ринки чекають на статистику з інфляції в США, яка може вплинути на курс долара, випливає з даних торгів.

Станом на 8:04 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex опускалася на 8,6 долара, або на 0,49%, до 1 732 доларів за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 1,17%, до 19,628 долара за унцію.

На цьому тижні інвестори головним чином чекають на статистику щодо річної інфляції в США за серпень. Аналітики прогнозують уповільнення інфляції в країні до 8,1% з 8,5% у липні, що може стати другим місяцем уповільнення поспіль. Показник залишається помітно вищим за цільовий рівень у 2%.

Інфляція враховується Федеральною резервною системою (ФРС) США після ухвалення рішення про ставку. За даними CME Group, 88% аналітиків закладають підвищення облікової ставки ФРС на 75 базисних пунктів до 3-3,25% річних. Світові ЦБ підвищують ключові ставки боротьби з інфляцією.

Золото чутливе до сигналів від ФРС США та американської макростатистики, оскільки це може вплинути на курс долара, що позначиться на вартості дорогоцінного металу. Зміцнення долара робить золото менш доступним при покупці в іншій валюті і навпаки.
Ключові теги: золото
 

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