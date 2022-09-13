Фінансові новини
- |
- 13.09.22
- |
- 13:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото 13 вересня утримуються понад 1730 доларів за унцію
08:40 13.09.2022 |
Ціна золота у вівторок вранці опускається, залишаючись при цьому вище 1730 доларів за тройську унцію, ринки чекають на статистику з інфляції в США, яка може вплинути на курс долара, випливає з даних торгів.
Станом на 8:04 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex опускалася на 8,6 долара, або на 0,49%, до 1 732 доларів за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 1,17%, до 19,628 долара за унцію.
На цьому тижні інвестори головним чином чекають на статистику щодо річної інфляції в США за серпень. Аналітики прогнозують уповільнення інфляції в країні до 8,1% з 8,5% у липні, що може стати другим місяцем уповільнення поспіль. Показник залишається помітно вищим за цільовий рівень у 2%.
Інфляція враховується Федеральною резервною системою (ФРС) США після ухвалення рішення про ставку. За даними CME Group, 88% аналітиків закладають підвищення облікової ставки ФРС на 75 базисних пунктів до 3-3,25% річних. Світові ЦБ підвищують ключові ставки боротьби з інфляцією.
Золото чутливе до сигналів від ФРС США та американської макростатистики, оскільки це може вплинути на курс долара, що позначиться на вартості дорогоцінного металу. Зміцнення долара робить золото менш доступним при покупці в іншій валюті і навпаки.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Відлуння візиту Блінкена. Чи справді Байден примушує Зеленського до переговорів із Путіним
ТОП-НОВИНИ
|Уряд, Єврокомісія та Світовий банк оцінюють потреби України у відновленні та реконструкції у $349 млрд
|П'ятий Рамштайн. Підсумки зустрічі та заяви союзників України
|Ворожий агент. Чому Путіна звинуватили у держзраді
|НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар 13 вересня прискорив падіння на очікуваннях даних про інфляцію у США
|Азіатські біржі 13 вересня закрилися зростанням глобального оптимізму
|У серпні населення купило валюти на $177,8 млн більше, ніж продало
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 12.09.22
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.09.22
|Залишок коштів на коррахунках банків 13.09.22
Бізнес
|Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249
|Apple представила Watch Ultra: смарт-годинник для спорту, туризму та занурень під воду
|Apple представила розумний годинник Watch SE другого покоління
|Apple анонсувала смартгодинник Watch Series 8 — з вбудованим термометром, розпізнаванням ДТП та функціями жіночого здоров'я
|Найпродуктивніші флагмани Android по всьому світу за версією AnTuTu
|Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S
|Nissan презентував новий X-Trail для Європи