Долар 13 вересня прискорив падіння на очікуваннях даних про інфляцію у США

Курс долара до інших основних світових валют у вівторок вдень дещо посилив темпи зниження, ринки продовжують очікувати на дані про інфляцію в США, свідчать дані торгів.

Станом на 12:16 ЕЕТ курс євро до долара зростає до 1,0150 долара з рівня минулого закриття в 1,0119 долара, курс долара до єни знижується до 142,30 єни з 142,83 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зменшується на 0,33%, до 107,98 пункту.

Пізніше під час торгів будуть опубліковані дані індексу споживчих цін у США. Аналітики чекають уповільнення зростання цін у країні за підсумками серпня до 8,1% із 8,5% місяцем. Показник у той же час залишається помітно вищим за цільовий рівень Федеральної резервної системи (ФРС) США в 2%, і ринки у зв'язку з цим оцінюватимуть успіхи боротьби Федрезерва зі зростанням цін.

При цьому не вплинула на курс євро до долара статистика Центру досліджень економіки Європи (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Так, індекс довіри інвесторів до економіки Німеччини впав до мінус 61,9 пунктів з мінус 55,3 пунктів у серпні. Значення стало мінімальним із 2008 року. Крім того, статистичне агентство Німеччини Destatis підтвердило оцінку річної інфляції у країні на рівні 7,9%.