Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар 13 вересня прискорив падіння на очікуваннях даних про інфляцію у США

12:50 13.09.2022 |

Фінанси

 

Курс долара до інших основних світових валют у вівторок вдень дещо посилив темпи зниження, ринки продовжують очікувати на дані про інфляцію в США, свідчать дані торгів.

Станом на 12:16 ЕЕТ курс євро до долара зростає до 1,0150 долара з рівня минулого закриття в 1,0119 долара, курс долара до єни знижується до 142,30 єни з 142,83 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зменшується на 0,33%, до 107,98 пункту.

Пізніше під час торгів будуть опубліковані дані індексу споживчих цін у США. Аналітики чекають уповільнення зростання цін у країні за підсумками серпня до 8,1% із 8,5% місяцем. Показник у той же час залишається помітно вищим за цільовий рівень Федеральної резервної системи (ФРС) США в 2%, і ринки у зв'язку з цим оцінюватимуть успіхи боротьби Федрезерва зі зростанням цін.

При цьому не вплинула на курс євро до долара статистика Центру досліджень економіки Європи (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Так, індекс довіри інвесторів до економіки Німеччини впав до мінус 61,9 пунктів з мінус 55,3 пунктів у серпні. Значення стало мінімальним із 2008 року. Крім того, статистичне агентство Німеччини Destatis підтвердило оцінку річної інфляції у країні на рівні 7,9%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,0970
  0,3858
 1,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2177  0,21 0,53 41,2116  0,08 0,19
EUR 40,2039  0,09 0,22 41,4294  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес