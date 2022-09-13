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Азіатські біржі 13 вересня закрилися зростанням глобального оптимізму
12:43 13.09.2022 |
Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у вівторок переважно зросли, глобальний оптимізм охопив ринки, свідчать дані торгів.
За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite піднявся на 0,05%, до 3263,8 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,33%, до 2125,05 пункту, гонконгський Hang Seng Index знизився на 0, до 19 341,5 пункту. Австралійський S&P/ASX 200 збільшився на 0,65%, до 7009,7 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,25%, до 28614,63 пунктів, корейський KOSPI піднявся на 2,74%, до 2449,54 пунктів.
Оптимізм інвесторів в Азії був викликаний переважно схильністю трейдерів інших країн до помітних інвестицій в акції напередодні статданих за споживчими цінами в США. Аналітики вважають, що річна інфляція в країні за підсумками серпня сповільнилася до 8,1% із 8,5% місяцем раніше. За такого сценарію розвитку подій трейдери очікують, що Федеральна резервна система США ухвалить менш "яструбине" рішення на наступному засіданні.
Проте, деякі експерти все ж таки вважають, що споживчі ціни в США можуть знову помітно зрости. "Ризики, як і раніше, зміщені у бік прискорення (інфляції - ред.) через невизначені перспективи для основних факторів виробництва, включаючи сільськогосподарські та енергетичні товари...", - вважають аналітики Barclays, опитані агентством Франс Прес.
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