Американські індекси 12 вересня зросли четвертий день поспіль напередодні звіту за індексом споживчих цін

Уолл-Стріт продовжила свою переможну серію в понеділок, стрімко піднявшись перед закриттям ринків, оскільки інвестори очікують на важливі дані щодо інфляції, які могли б дати уявлення про тривалість і серйозність політики посилення Федеральної резервної системи.

Акції енергетичних та технологічних компаній допомогли трьом основним фондовим індексам США досягти двотижневих максимумів та зафіксувати свою четверту сесію зростання поспіль.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) Міністерства праці, що очікується перед відкриттям у вівторок, є головною подією цього тижня і буде ретельно вивчений щодо будь-яких ознак, що стосуються числа та розміру майбутніх підвищень процентних ставок з боку ФРС.

"Очікується невелике зниження індексу споживчих цін", - сказав Роберт Павлік, старший портфельний менеджер Dakota Wealth у Ферфілді, штат Коннектикут. "Ринок сподівається, що новини призведуть до невеликого підвищення ставок після вересневого засідання FOMC".

"Через це сьогодні ви бачите схильність до ризику", - додав Павлик.

У четвер голова ФРС Джером Пауелл підтвердив, що центральний банк, як і раніше, «твердо відданий» боротьбі з інфляцією, яка була високою за останні десятиліття, і що він «продовжуватиме це доти, доки роботу не буде виконано».

Економісти, опитані агентством Reuters, очікують, що місячний індекс споживчих цін у серпні скоротився на 0,1% порівняно з липнем, знизившись до 8,1% у річному обчисленні, переважно через недавнє зниження цін на сировинні товари.

Фінансові ринки нині оцінюють із ймовірністю 92%, що Федеральний комітет з відкритих ринків (FOMC) здійснить своє третє поспіль підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів після завершення засідання з питань політики наступного тижня, згідно з інструментом CME FedWatch.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 229,63 пункту, або 0,71%, до 32 381,34 пункту, S&P 500 додав 43,05 пункту, або 1,06%, до 4 110,41 пункту, а Nasdaq Composite додав 154,10 пунктів, або 1,27%, до 12 266,41 пунктів.

Усі 11 основних секторів S&P 500 закрилися зеленим кольором. Енергетичні компанії, що підганяються зростанням цін на нафту, домоглися найбільшого відсоткового приросту.

Економічно чутливі перевезення перевершили ширший ринок, тоді як провідні ринку мегакапітали здийснили найбільше зростання.

Стрибок акцій Apple Inc на 3,9% дав найбільший імпульс S&P 500 і Nasdaq через кілька днів після того, як виробник гаджетів представив оновлення для своїх iPhone та Apple Watch.

Акції виробника ліків Bristol-Myers Squibb зросли на 3,1% після того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів схвалило його препарат від псоріазу пізно у п'ятницю.

Конкурент Amgen Inc, виробник ліків від псоріазу Otezla, втратив 4,1%.

Twitter Inc завершив сесію з падінням на 1,8% на тлі судових суперечок із головою Tesla Inc Ілоном Маском за відмову від угоди щодо придбання платформи соціальних мереж.

Кількість акцій, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 3,37 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,78 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 11 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 47 нових максимумів та 59 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 9,63 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,22 млрд за останні 20 торгових днів.



