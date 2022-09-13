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Нацбанк здійснив другий обмін безготівкової валюти на готівку на $100 млн та EUR72 млн
20:34 12.09.2022 |
Національний банк України (НБУ) здійснив другу операцію з обміну безготівкового долара на готівковий на суму $100 млн і першу операцію з аналогічного обміну EUR72 млн для вирішення питання з нестачею готівкової інвалюти в касах окремих банків, що виникла через ситуативні логістичні труднощі з її доставкою з-за кордону.
Як повідомила пресслужба регулятора у понеділок, у доларовій угоді взяли участь 11 із 14 системно важливих банків, а щодо євро - 7 із 14.
Регулятор зазначив, що в угоді щодо євро учасники не викупили ще EUR28 млн, запропоновані НБУ, що свідчить про поступове вирішення проблеми.
НБУ також рекомендував банкам збільшити обсяги ввезення готівкової валюти.
Як повідомлялося, Національний банк 7 вересня обміняв банкам EUR100 млн готівки на безготівку.
Регулятор уточнив, що операції обміну безготівкової валюти на готівку здійснюватимуться, доки це буде потрібно. Результати відповідних операцій публікуватимуть у день проведення у фейсбуці й телеграмі.
Центробанк уточнив, що такі операції не впливатимуть на міжнародні резерви.
Раніше повідомлялося, що клієнти низки банків скаржаться на відмови, затримки або запровадження комісій фінустановами за видачу валюти з депозитних рахунків.
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Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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