Бізнес отримав доступних кредитів на 138 мільярдів, – Мінекономіки

Банки видали підприємцям 46,8 тис. кредитів на 138 млрд грн за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" з початку її дії (лютий 2020 року). За минулий тиждень бізнес отримав доступних кредитів на 456 млн грн, банками було укладено 96 кредитних угод.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів - 59,7 млрд грн та на рефінансування попередньо отриманих кредитів - 28,7 млрд грн. Окрім того, на антивоєнні цілі було видано 18,6 млрд грн, на інвестиційні цілі - 11 млрд грн. Аграрії отримали 19,4 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 972,6 млн грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сфері сільського господарства (51%), торгівлі та виробництва (24%), промислової переробки (14%). Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька області та Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 43 банки, найбільшу кількість кредитів видали "Приватбанк" (19,4 тис), "Ощадбанк" (6,7 тис) та "Райффайзен Банк Аваль" (4,1 тис).

Урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, що дає їм змогу вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.