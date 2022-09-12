Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бізнес отримав доступних кредитів на 138 мільярдів, – Мінекономіки

17:41 12.09.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Банки видали підприємцям 46,8 тис. кредитів на 138 млрд грн за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" з початку її дії (лютий 2020 року). За минулий тиждень бізнес отримав доступних кредитів на 456 млн грн, банками було укладено 96 кредитних угод.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів - 59,7 млрд грн та на рефінансування попередньо отриманих кредитів - 28,7 млрд грн. Окрім того, на антивоєнні цілі було видано 18,6 млрд грн, на інвестиційні цілі - 11 млрд грн. Аграрії отримали 19,4 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 972,6 млн грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сфері сільського господарства (51%), торгівлі та виробництва (24%), промислової переробки (14%). Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька області та Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 43 банки, найбільшу кількість кредитів видали "Приватбанк" (19,4 тис), "Ощадбанк" (6,7 тис) та "Райффайзен Банк Аваль" (4,1 тис).

Урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, що дає їм змогу вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,0970
  0,3858
 1,05

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4306  0,31 0,77 41,2883  0,09 0,22
EUR 40,2944  0,68 1,72 41,4833  0,24 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,01 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес