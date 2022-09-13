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Артур Еш
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують падати четвертий тиждень поспіль
13:12 12.09.2022 |
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 296,85 пунктів, наприкінці - 292,41 пунктів.
Найбільше зростання показали акції компанії «Агротон» (+4,8%), найбільше падіння - компанії «Мілкіленд» (-3,8%).Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 26 серпня по 2 вересня знизився на 4,3%, або на 13,30 пункту до 296,85 пункту.
|
Компанія
|
Ціна останньої угоди, злоті, 2 вересня
|
Ціна останньої угоди, злоті, 9 вересня
|
Зміна вартості, %
|
"Кернел"
|
20,60
|
19,90
|
-3,4
|
"Астарта"
|
21,35
|
21,65
|
+1,4
|
Coal Energy
|
1,19
|
1,18
|
-0,8
|
"Мілкіленд"
|
0,80
|
0,77
|
-3,8
|
"Агротон"
|
3,11
|
3,26
|
+4,8
|
KSG Agro
|
2,17
|
2,17
|
0,0
|
Sadovaya
|
----
|
----
|
----
|
"Овостар"
|
45,40
|
44,00
|
-3,1
|
IMC
|
15,95
|
15,65
|
-1,9
|
KDM Shipping
|
----
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----
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----
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ТЕГИ
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