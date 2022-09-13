Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують падати четвертий тиждень поспіль

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі знижується 4 тиждень поспіль і з 2 по 9 вересня знизився на 1,5%, або на 4,44 пункту до 292,41 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 296,85 пунктів, наприкінці - 292,41 пунктів.

Найбільше зростання показали акції компанії «Агротон» (+4,8%), найбільше падіння - компанії «Мілкіленд» (-3,8%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 2 вересня Ціна останньої угоди, злоті, 9 вересня Зміна вартості, % "Кернел" 20,60 19,90 -3,4 "Астарта" 21,35 21,65 +1,4 Coal Energy 1,19 1,18 -0,8 "Мілкіленд" 0,80 0,77 -3,8 "Агротон" 3,11 3,26 +4,8 KSG Agro 2,17 2,17 0,0 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 45,40 44,00 -3,1 IMC 15,95 15,65 -1,9 KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 26 серпня по 2 вересня знизився на 4,3%, або на 13,30 пункту до 296,85 пункту.