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Кількість виявлених підроблених гривень із початку року впала в 4 рази, – Нацбанк
13:06 12.09.2022 |
За сім місяців 2022 року кількість виявлених підроблених гривень впала вчетверо.
Про це повідомив заступник голови Національного банку Олексій Шабан під час Cash Handling Conference у Варшаві.
"За січень-липень 2022 року в Україні з обігу було вилучено в чотири рази менше підроблених банкнот гривні, ніж за аналогічний період торік", - зазначив він.
За його словами, більшість із них низької якості та імітують банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень (зразка 2006 року випуску) та 200 гривень (зразка 2007 року випуску).
Наголошується, що навіть під час війни Нацбанк не припиняв здійснювати моніторинг вилучення з готівкового обігу підробок гривні.
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