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АНАЛІТИКА

Кількість виявлених підроблених гривень із початку року впала в 4 рази, – Нацбанк

13:06 12.09.2022 |

Фінанси

 

За сім місяців 2022 року кількість виявлених підроблених гривень впала вчетверо.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Олексій Шабан під час Cash Handling Conference у Варшаві.

"За січень-липень 2022 року в Україні з обігу було вилучено в чотири рази менше підроблених банкнот гривні, ніж за аналогічний період торік", - зазначив він.

За його словами, більшість із них низької якості та імітують банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень (зразка 2006 року випуску) та 200 гривень (зразка 2007 року випуску).

Наголошується, що навіть під час війни Нацбанк не припиняв здійснювати моніторинг вилучення з готівкового обігу підробок гривні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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