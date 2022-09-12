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Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 09.09.2022
10:43 12.09.2022 |
Цей індекс є індикативним, тобто не несе у собі зобов'язання банків (зокрема НБУ) здійснювати угоди за цими значеннями.
% річних
дата
|UONIA
|Примітка
|09.08.2022
|23.0000
|10.08.2022
|23.0000
|11.08.2022
|23.0000
|12.08.2022
|23.1922
|15.08.2022
|23.0000
|16.08.2022
|23.0000
|17.08.2022
|23.0000
|18.08.2022
|23.0000
|19.08.2022
|23.0000
|22.08.2022
|23.0000
|23.08.2022
|23.0000
|24.08.2022
|23.0000
|25.08.2022
|23.0000
|26.08.2022
|23.0000
|29.08.2022
|23.0000
|30.08.2022
|23.1177
|31.08.2022
|23.0000
|01.09.2022
|23.0425
|02.09.2022
|23.0877
|05.09.2022
|23.0000
|06.09.2022
|23.0000
|07.09.2022
|23.0000
|08.09.2022
|23.0000
|09.09.2022
|23.0000
Дані НБУ
Відповідно до Положення про розрахунок та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA), затвердженого Рішенням Правління Національного банку України від 16 червня 2020 року №405-рш (зі змінами, що діють з 04.01.2022 ).
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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