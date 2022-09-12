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Золото дешевшає 12 вересня на зростанні прибутковості американських держоблігацій
08:23 12.09.2022 |
Вартість золота в понеділок вранці помірно знижується рахунок підвищення прибутковості американських держоблігацій, випливає з даних торгів.
Станом на 7:55 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 4,95 долара, або на 0,29%, до 1 723,65 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,27% до 18,817 долара за унцію.
Прибутковість десятирічних держоблігацій США (US Treasuries) зростає до 3,339% із 3,321% порівняно з попереднім торговим днем. Держоблігації США - альтернативна золоту інвестиція, тому їхні котирування зазвичай мають різноспрямовану динаміку.
Найближчою важливою подією, зокрема для ринку золота, є статистика річної інфляції в США, яка буде опублікована у вівторок. Аналітики прогнозують, що зростання цін у країні сповільнилося до 8,1% за підсумками серпня з 8,5% на місяць раніше.
Дані про інфляцію - один із найважливіших факторів для Федеральної резервної системи (ФРС) США після ухвалення рішення про монетарну політику. За даними CME Group, 90% аналітиків закладають підвищення облікової ставки Федрезервом на 75 базисних пунктів до 3-3,25% річних. Такими ж темпами ставку було вже підвищено двічі влітку.
Після того, як минулого тижня Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив ставку на 75 базисних пунктів, ринки схильні очікувати, що ФРС продовжить підвищувати її колишніми темпами, і закладають цей сценарій як основний.
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