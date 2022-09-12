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Долар 12 вересня торгується різноспрямовано до ієни та євро
08:10 12.09.2022 |
Вартість долара в понеділок вранці демонструє зростання до єни та зниження до євро, ринки очікують на статистику інфляції в США, яка може продовжити сповільнюватися, свідчать дані торгів.
Станом на 7:44 ЕЕТ курс євро до долара зростає до 1,0079 долара з рівня минулого закриття в 1,0039 долара, курс долара до єни піднімається до 143,18 єни з 142,52 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зменшується на 0,15% до 108,83 пункту.
Ринки очікують у вівторок на публікацію статистики річної інфляції в США за підсумками серпня. Аналітики дають прогноз, згідно з яким зростання споживчих цін у країні може показати сповільнення другий місяць поспіль - до 8,1% із 8,5% та 9,1% місяць за місяцем раніше.
Інвестори натомість продовжують очікувати, що Федеральна резервна система (ФРС) США підвищить облікову ставку у вересні також на 75 базисних пунктів, як уже було вирішено двічі минулого літа. За даними CME Group, таку можливість допускають 90% аналітиків. А 10% експертів вважає, що підвищення ставки може бути уповільнено до 50 базових пунктів.
Світові фінансові регулятори схильні до підвищення ставок рефінансування боротьби з інфляцією. Така політика викликає на ринках побоювання щодо можливої рецесії.
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