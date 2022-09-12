Фондові індекси Японії та Австралії 12 вересня демонструють зростання

Фондові індекси Японії та Австралії зростають на 1% і більше, слідуючи за американськими фондовими ринками, при цьому біржі Китаю, Південної Кореї та Гонконгу закриті через вихідний день, свідчать дані торгів.

Станом на 7:28 ЕЕТ австралійський індекс S&P/ASX 200 збільшується на 1,08%, до 6968,6 пункту, японський Nikkei 225 - на 1,05%, до 28509,5 пункту.

Біржі Китаю, Південної Кореї та Гонконгу закриті через вихідний день. За підсумками минулих торгів п'ятниці, 9 вересня, індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 0,82%, до 3262,05 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,65%, до 2118,11 пункту, гонконгський Hang Seng на 2,69%, до 19362,25 пунктів. Корейський KOSPI за підсумками торгів четверга, 8 вересня, зріс на 0,33%, до 2384,28 пункту.

У понеділок інвестори в Японії та Австралії оцінюють попереднє закриття фондових ринків США. Такому оптимізму на ринках сприяють очікування уповільнення річної інфляції США у серпні до 8,1% з 8,5% у липні.