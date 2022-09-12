Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові індекси Японії та Австралії 12 вересня демонструють зростання

08:05 12.09.2022 |

Фінанси

 

Фондові індекси Японії та Австралії зростають на 1% і більше, слідуючи за американськими фондовими ринками, при цьому біржі Китаю, Південної Кореї та Гонконгу закриті через вихідний день, свідчать дані торгів.

Станом на 7:28 ЕЕТ австралійський індекс S&P/ASX 200 збільшується на 1,08%, до 6968,6 пункту, японський Nikkei 225 - на 1,05%, до 28509,5 пункту.

Біржі Китаю, Південної Кореї та Гонконгу закриті через вихідний день. За підсумками минулих торгів п'ятниці, 9 вересня, індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 0,82%, до 3262,05 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,65%, до 2118,11 пункту, гонконгський Hang Seng на 2,69%, до 19362,25 пунктів. Корейський KOSPI за підсумками торгів четверга, 8 вересня, зріс на 0,33%, до 2384,28 пункту.

У понеділок інвестори в Японії та Австралії оцінюють попереднє закриття фондових ринків США. Такому оптимізму на ринках сприяють очікування уповільнення річної інфляції США у серпні до 8,1% з 8,5% у липні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7112
  0,0621
 0,17

Курс обміну валют на 09.09.22, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1217  0,17 0,43 41,1957  0,10 0,25
EUR 39,6120  0,25 0,62 41,2390  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на 09.09.22, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,01 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес