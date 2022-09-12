Фінансові новини
- |
- 12.09.22
- |
- 09:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фондові індекси Японії та Австралії 12 вересня демонструють зростання
08:05 12.09.2022 |
Фондові індекси Японії та Австралії зростають на 1% і більше, слідуючи за американськими фондовими ринками, при цьому біржі Китаю, Південної Кореї та Гонконгу закриті через вихідний день, свідчать дані торгів.
Станом на 7:28 ЕЕТ австралійський індекс S&P/ASX 200 збільшується на 1,08%, до 6968,6 пункту, японський Nikkei 225 - на 1,05%, до 28509,5 пункту.
Біржі Китаю, Південної Кореї та Гонконгу закриті через вихідний день. За підсумками минулих торгів п'ятниці, 9 вересня, індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 0,82%, до 3262,05 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,65%, до 2118,11 пункту, гонконгський Hang Seng на 2,69%, до 19362,25 пунктів. Корейський KOSPI за підсумками торгів четверга, 8 вересня, зріс на 0,33%, до 2384,28 пункту.
У понеділок інвестори в Японії та Австралії оцінюють попереднє закриття фондових ринків США. Такому оптимізму на ринках сприяють очікування уповільнення річної інфляції США у серпні до 8,1% з 8,5% у липні.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|П'ятий Рамштайн. Підсумки зустрічі та заяви союзників України
|Ворожий агент. Чому Путіна звинуватили у держзраді
|НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося
|Рамштайн-5: США дають Україні зброю на ще 675 мільйонів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень до $475 мільйонів
|Золото дешевшає 12 вересня на зростанні прибутковості американських держоблігацій
|Долар 12 вересня торгується різноспрямовано до ієни та євро
|Фондові індекси Японії та Австралії 12 вересня демонструють зростання
|Уолл-стріт 9 вересня продемонструвала перший тижневий приріст із середини серпня
|Долар 9 вересня прискорив падіння до євро та єни
Бізнес
|Apple анонсувала смартгодинник Watch Series 8 — з вбудованим термометром, розпізнаванням ДТП та функціями жіночого здоров'я
|Найпродуктивніші флагмани Android по всьому світу за версією AnTuTu
|Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S
|Nissan презентував новий X-Trail для Європи
|lifecell у тестовому режимі запустив дзвінки через Wi-Fi
|Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 і подібних літаків із чотирма двигунами
|Новий стандарт USB4 Version 2.0 удвічі підвищить швидкість передачі даних — до 80 Гбіт/с