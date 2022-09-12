Уолл-стріт 9 вересня продемонструвала перший тижневий приріст із середини серпня

Фондові індекси США зросли у п'ятницю, при цьому основні індекси зафіксували своє перше тижневе зростання за чотири тижні, оскільки інвестори продовжили купувати, не звертаючи уваги на побоювання щодо економічних перспектив.

Зростання послідувало за різким розпродажем, що почався в середині серпня, викликаний побоюваннями щодо впливу жорсткішої грошово-кредитної політики та ознак уповільнення економічного зростання в Європі та Китаї.

Аналітики кажуть, що відновлення ринку цього тижня було більше пов'язане з попереднім надмірним продажем, оскільки невизначеність щодо інфляції та агресивності Федерального резерву у підвищенні процентних ставок залишалася високою.

"Не дивно, що ми отримуємо невеликий відскок, оскільки багато з цього носить технічний характер", - сказав Джек Янасевич, провідний портфельний стратег та портфельний менеджер Natixis Investment Managers Solutions.

"Я не був би шокований, якби ми почали тиждень з трохи більшою силою, а потім як би заспокоїлися і трохи віддали, готуючись до CPI", - додав він, передбачаючи наступний тиждень.

Інвестори чекали у вівторок звіту про споживчі ціни (ІСЦ) за серпень, щоб не пропустити жодних ознак того, що інфляція може знизитися. Очікується, що у серпні ціни зросли на 8,1% у річному обчисленні порівняно з 8,5% у липні.

Економісти Wells Fargo очікують, що загальна інфляція зафіксує різке місячне зниження з моменту піку пандемії у квітні 2020 року, чому сприятиме падіння цін на газ.

Усі 11 основних секторів S&P торгувалися з підвищенням у п'ятницю, при цьому лідирували послуги зв'язку, технології, енергетика та споживчі товари.

Через побоювання щодо підвищення процентних ставок з початку року акції швидкозростаючих компаній зросли цього тижня.

Інвестори стурбовані перспективами чергового надмірного підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою. У п'ятницю глава ФРС Крістофер Уоллер заявив, що ФРС має бути агресивною з підвищенням ставок, в той час як економіка «може витримати удар», тоді як президент ФРБ Канзас-Сіті Естер Джордж заявила, що приборкати інфляцію може бути складним завданням.

Обидва зауваження пролунали після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив у четвер, що центральний банк США «сильно відданий» контролю над інфляцією.

За даними CME Group, трейдери оцінюють можливість підвищення ставки на 75 базисних пунктів на наступному засіданні з ймовірністю 90% порівняно з 57% тижнем раніше.

Індекс волатильності CBOE, показник занепокоєння інвесторів, закрився до двотижневого мінімуму 22,79, але залишився вищим за своє довгострокове середнє значення близько 20.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 377,19 пункту, або 1,19%, до 32 151,71 пункту, S&P 500 додав 61,18 пункту, або 1,53%, до 4067,36 пункту, а Nasdaq Composite додав ,18 пунктів, або 2,11%, до 12 112,31 пунктів.

За тиждень Dow виріс на 2,7%, S&P 500 піднявся на 3,6%, а Nasdaq додав 4,1%.

Фонди акцій США зафіксували відтік у розмірі 11,5 млрд доларів за тиждень до середи, що є найбільшим відтоком за 11 тижнів, повідомив у п'ятницю Bank of America Merrill.

Обсяг на біржах США становив 9,91 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,24 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Акції Kroger Co підскочили на 7,4% після того, як бакалійник підвищив свій річний прогноз.

Акції Tapestry Inc зросли на 2,7% після того, як виробник розкішних сумок заявив, що очікує виторг у розмірі 8 мільярдів доларів до 2025 фінансового року.

Зростаючі акції перевищували падаючі на NYSE у співвідношенні 5,14 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,58 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав сім нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 47 нових максимумів та 63 нових мінімуму.