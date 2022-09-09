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АНАЛІТИКА

У США мають намір посилити контроль за ринком криптовалют

13:43 09.09.2022 |

Фінанси

 

Компанії, які допомагають спростити транзакції на ринку криптовалют, повинні зареєструватися в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), як і інші ринкові посередники, заявив агентства Гері Генслер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, посередники на ринку криптовалют виконують ряд функцій, регульованих SEC, включаючи роботу в якості біржі, брокера, дилера, клірингового агента і зберігача, і повинні бути зареєстровані відповідним чином.

"Якщо ви потрапите в будь - яку з цих категорій, приходьте, поговоріть з нами і зареєструйтеся",- сказав Генслер, повторивши, що переважна більшість крипто-токенів кваліфікуються як цінні папери і підпадають під дію відповідних законів.

"Змішання різних функцій всередині криптопосредніков створює невід'ємні конфлікти інтересів і ризики для інвесторів", - додав він.

Хоча Генслер раніше заявляв, що крипто-кредитори підпадають під компетенцію SEC, в його коментарях міститься більш детальна інформація про інших учасників ринку криптовалют, які, на думку SEC, підпадають під її юрисдикцію.

Коментарі, ймовірно, налякають учасників крипторинку, які сподівалися уникнути дорогих вимог, зазвичай пов'язаних з реєстрацією SEC, включаючи розкриття інформації, контроль управління ризиками і мінімальні вимоги до капіталу і ліквідності, хоча ще невідомо, чи будуть такі фірми добровільно дотримуватися.

Генслер сказав, що він попросив співробітників SEC працювати з криптопосередниками, щоб переконатися, що вони реєструють кожну зі своїх функцій, що може включати їх поділ на окремі юридичні особи для пом'якшення конфлікту інтересів.

Однак він додав, що SEC, можливо, доведеться проявити гнучкість у застосуванні існуючих вимог до розкриття інформації, зазначивши, що в рамках режиму SEC існує спеціальне розкриття інформації про продукти.


У США мають намір посилити контроль за ринком криптовалют

 
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: bitcoin, США
 

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