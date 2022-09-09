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Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 08.09.22
12:29 09.09.2022 |
Нацбанк України (НБУ) наводить дані щодо регулювання ліквідності банків на 07 вересня.
Операції НБУ з підтримки ліквідності банків
|Дата
|Обсяг наданих коштів через постійно діючу лінію рефінансування (кредити овернайт), млн грн (%)
|Обсяг наданих коштів шляхом проведення тендеру, млн грн (%, днів)
|02.09
|11.0 (27.0)
|5923.0 (27.0; 357)
|05.09
|2008.0 (27.0)
|-
|06.09
|2008.0 (27.0)
|-
|07.09
|2008.0 (27.0)
|-
|08.09
|8.0 (27.0)
|-
Данные НБУ
Операції НБУ з мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів
|Дата
|Обсяг залучених коштів через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт, млн грн (%)
|Обсяг залучених коштів шляхом проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів, млн грн (%, днів)
|02.09
|227475.0 (23.0)
|-
|05.09
|222570.0 (23.0)
|-
|06.09
|233906.0 (23.0)
|-
|07.09
|255569.0 (23.0)
|-
|08.09
|251384.0 (23.0)
|-
Дані НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит, депозитні ставки
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
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Згідно постанови НБУ
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