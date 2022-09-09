Фондові біржі АТР зростають 9 вересня слідом за індексами Уолл-стріт

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю зростають, слідуючи за динамікою американських фондових ринків, свідчать дані торгів.

Станом на 7.54 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,7%, до 3258,21 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,38%, до 2112,44 пункту, гонконгський Hang Seng %, до 19 338 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 збільшується на 0,65%, до 6894,6 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,59%, до 28230,5 пунктів.

Біржу Кореї закрито з нагоди вихідного дня. За підсумками торгів четверга, 8 вересня, корейський KOSPI знизився на 0,11%, до 2677,57 пункту.

Наприкінці тижня азіатські індекси зростають, переймаючи позитивну динаміку Уолл-стріт. Зростання котирувань почалося після виступу глави ФРС США Джерома Пауелла. Глава Федрезерва заявив, що американський регулятор продовжить активну монетарну політику боротьби з інфляцією, поки не досягне необхідного результату.

"Пауелл звучав дуже рішуче щодо місії (ФРС) щодо придушення інфляції, і в результаті, ймовірно, викликав більше довіри до можливості підвищення ставки на 75 базисних пунктів на вересневому засіданні", - прокоментував агентству Ассошіейтед Прес інвестиційний стратег CFRA Сем Стовал ).