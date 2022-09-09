Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові біржі АТР зростають 9 вересня слідом за індексами Уолл-стріт

08:25 09.09.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю зростають, слідуючи за динамікою американських фондових ринків, свідчать дані торгів.

Станом на 7.54 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,7%, до 3258,21 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,38%, до 2112,44 пункту, гонконгський Hang Seng %, до 19 338 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 збільшується на 0,65%, до 6894,6 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,59%, до 28230,5 пунктів.

Біржу Кореї закрито з нагоди вихідного дня. За підсумками торгів четверга, 8 вересня, корейський KOSPI знизився на 0,11%, до 2677,57 пункту.

Наприкінці тижня азіатські індекси зростають, переймаючи позитивну динаміку Уолл-стріт. Зростання котирувань почалося після виступу глави ФРС США Джерома Пауелла. Глава Федрезерва заявив, що американський регулятор продовжить активну монетарну політику боротьби з інфляцією, поки не досягне необхідного результату.

"Пауелл звучав дуже рішуче щодо місії (ФРС) щодо придушення інфляції, і в результаті, ймовірно, викликав більше довіри до можливості підвищення ставки на 75 базисних пунктів на вересневому засіданні", - прокоментував агентству Ассошіейтед Прес інвестиційний стратег CFRA Сем Стовал ).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,6491
  0,5120
 1,42

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2963  0,34 0,85 41,2989  0,53 1,31
EUR 39,8611  0,37 0,95 41,0937  0,58 1,43

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес