Фінансові новини
- |
- 09.09.22
- |
- 08:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Ціна золота 9 серпня закріпилася вище 1730 доларів за тройську унцію
08:17 09.09.2022 |
Вартість золота в п'ятницю вранці піднімається на тлі ослаблення курсу долара до світових валют, котирування закріпилися вище 1730 доларів за тройську унцію, випливає з цих торгів.
Станом на 7:50 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 11,65 долара, або на 0,68%, до 1 731,85 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 1,87% до 18,77 долара за унцію.
Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижувався на 0,83%, до 108,8 пункту. Послаблення долара робить золото доступнішим при покупці в іншій валюті, що підтримує ціну на дорогоцінний метал.
На долар вплинуло зміцнення євро після засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) у четвер. Регулятор підвищив ставку на 75 базисних пунктів до 1,25% річних, що стало найсильнішим підвищенням в історії. Зазвичай збільшення ставки підтримує курс національної валюти. У парі з євро долар дешевшає на 0,8%.
Тепер ринки схильні чекати на аналогічне підвищення Федеральної резервної системи (ФРС) США. За даними CME Group, 84% аналітиків закладають підвищення облікової ставки Федрезерв на 75 базисних пунктів, до 3-3,25% річних. На день раніше таку ймовірність закладали 78% експертів. ФРС вже підвищувала ставку на 75 базисних пунктів на двох літніх засіданнях, тепер аналітики не схильні чекати на уповільнення темпів підвищення ставки.
Світові центробанки підвищують ключові ставки на тлі високої інфляції у світі, головним чином через зростання цін на енергоносії. Золото зазвичай вважається інфляційним хеджем.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ворожий агент. Чому Путіна звинуватили у держзраді
|НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося
|Рамштайн-5: США дають Україні зброю на ще 675 мільйонів
|«Слуга народу» Трухін отримав підозру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фондові біржі АТР зростають 9 вересня слідом за індексами Уолл-стріт
|Ціна золота 9 серпня закріпилася вище 1730 доларів за тройську унцію
|Євро 9 вересня дорожчає до долара майже на 1% після засідання ЄЦБ
|Американські акції та прибутковість облігацій зросли 8 вересня після рекордного підвищення ставки ЄЦБ та коментарів Пауелла
|Депозитні ставки для фізосіб 08.09.22
|ЄЦБ підвищив ключові процентні ставки на 75 базисних пунктів
Бізнес
|Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S
|Nissan презентував новий X-Trail для Європи
|lifecell у тестовому режимі запустив дзвінки через Wi-Fi
|Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 і подібних літаків із чотирма двигунами
|Новий стандарт USB4 Version 2.0 удвічі підвищить швидкість передачі даних — до 80 Гбіт/с
|Nirvana виграла суд через обкладинку з оголеним малюком легендарного альбому Nevermind
|Створена ШІ картина перемогла у мистецькому конкурсі, викликавши полеміку про «смерть справжнього мистецтва»