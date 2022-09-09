Ціна золота 9 серпня закріпилася вище 1730 доларів за тройську унцію

Вартість золота в п'ятницю вранці піднімається на тлі ослаблення курсу долара до світових валют, котирування закріпилися вище 1730 доларів за тройську унцію, випливає з цих торгів.

Станом на 7:50 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 11,65 долара, або на 0,68%, до 1 731,85 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 1,87% до 18,77 долара за унцію.

Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижувався на 0,83%, до 108,8 пункту. Послаблення долара робить золото доступнішим при покупці в іншій валюті, що підтримує ціну на дорогоцінний метал.

На долар вплинуло зміцнення євро після засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) у четвер. Регулятор підвищив ставку на 75 базисних пунктів до 1,25% річних, що стало найсильнішим підвищенням в історії. Зазвичай збільшення ставки підтримує курс національної валюти. У парі з євро долар дешевшає на 0,8%.

Тепер ринки схильні чекати на аналогічне підвищення Федеральної резервної системи (ФРС) США. За даними CME Group, 84% аналітиків закладають підвищення облікової ставки Федрезерв на 75 базисних пунктів, до 3-3,25% річних. На день раніше таку ймовірність закладали 78% експертів. ФРС вже підвищувала ставку на 75 базисних пунктів на двох літніх засіданнях, тепер аналітики не схильні чекати на уповільнення темпів підвищення ставки.

Світові центробанки підвищують ключові ставки на тлі високої інфляції у світі, головним чином через зростання цін на енергоносії. Золото зазвичай вважається інфляційним хеджем.