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Євро 9 вересня дорожчає до долара майже на 1% після засідання ЄЦБ
08:10 09.09.2022 |
Курс євро до долара піднімається у п'ятницю вранці майже на 1%, ринки продовжують оцінювати рішення щодо підвищення ключової ставки Європейським центральним банком (ЄЦБ), свідчать дані торгів.
Станом на 7:35 ЕЕТ курс євро до долара зростав до 1,0075 долара з рівня минулого закриття в 0,9994 долара. Курс долара до єни знижувався до 142,72 єни зі 144,09 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зменшувався на 0,85% до 108,77 пункту.
У четвер Європейський центробанк уперше підвищив ставку на 75 базисних пунктів, тепер показник становить 1,25% річних. Крім того, ЄЦБ зазначив, що очікує на подальше підвищення базової ставки на наступних засіданнях.
Світові центробанки схильні підвищувати свої ключові ставки боротьби з інфляцією. Зокрема, річна інфляція в єврозоні за підсумками серпня прискорилася до нового рекорду 9,1%, понад 38% інфляції припали на зростання вартості енергії. Дані США за серпень будуть опубліковані наступного тижня.
Після рішення ЄЦБ ринки схильні очікувати аналогічного підвищення Федеральної резервної системою (ФРС) США пізніше у вересні. За даними CME Group, 84% аналітиків закладають підвищення облікової ставки Федрезерв на 75 базисних пунктів, до 3-3,25% річних. На день раніше таку ймовірність закладали 78% експертів. Влітку ФРС уже двічі підвищувала ставку на 75 базових пунктів.
"Ринки усвідомили той факт, що ставки майже напевно будуть підвищені на 75 базисних пунктів, коли черга дійде до ФРС (21 вересня)", - наводить агентство Франс Прес думка аналітика Advisors Capital Management Джоанн Фіні (JoAnne Feeney).
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