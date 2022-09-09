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Американські акції та прибутковість облігацій зросли 8 вересня після рекордного підвищення ставки ЄЦБ та коментарів Пауелла

07:59 09.09.2022 |

Фінанси

 

Світові акції та прибутковість державних облігацій зросли в четвер після того, як Європейський центральний банк підвищив відсоткові ставки на рекордні 75 базисних пунктів, а голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що центральний банк США «сильно відданий» контролю над інфляцією.

ЄЦБ також сигналізував про подальше підвищення ставок для боротьби з інфляцією, незважаючи на те, що економіка блоку просувається до ймовірної зимової рецесії.

Прибутковість державних облігацій єврозони підскочила після новин ЄЦБ. Прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій зросла після зауважень Пауелла і востаннє становила 3,32%.

Прибутковість 10-річних облігацій США зросла з чотиримісячного мінімуму 2,516% 2 серпня, але тримається нижче 11-річного максимуму 3,498%, досягнутого 14 червня. Прибутковість дворічних облігацій зросла на чотири базові пункти до 3,491%. .

На конференції Інституту Катона Пауелл також сказав, що інфляцію можна контролювати без «дуже високих соціальних витрат».

Побоювання з приводу того, що центральні банки збережуть яструбину позицію, а інфляція залишиться незмінно високою, призвели до зростання прибутковості державних облігацій у всьому світі за останні тижні.

Акції Уолл-стріт спочатку впали після його виступу, але потім змінили курс і завершили торги солідним зростанням, чому сприяли чутливі до процентних ставок банки та акції компаній охорони здоров'я. Банківський індекс S&P 500 підскочив на 2,8%.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 193,24 пункту, або 0,61%, до 31 774,52 пункту, S&P 500 додав 26,31 пункту, або 0,66%, до 4006,18 пункту, а Nasdaq Composite додав ,23 пункти, або 0,6%, до 11 862,13 пунктів.

Банки також очолили зростання європейських акцій. Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,50%, а індикатор акцій MSCI у всьому світі додав 0,76%.

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Еванс також заявив у четвер, що зниження високої інфляції - це «завдання номер один», і для цього ФРС може підвищити відсоткові ставки ще на 75 базисних пунктів цього місяця.

"Важливо пам'ятати урок, який ми всі засвоїли багато років тому, а саме: не боротися з ФРС", - сказав Олівер Перше, старший віце-президент Wealthspire Advisors у Нью-Йорку. "І ФРС каже нам, що вони зосереджені на інфляції".
За матеріалами: investing.com
 

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