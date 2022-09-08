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Нацбанк не бачить підстав для перегляду офіційного курсу
Національний банк не бачить підстав для перегляду офіційного курсу гривні.
Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає кореспондент Укрінформу.
«Наразі ми не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу. Національний банк має достатньо можливостей для того, щоб забезпечувати фіксацію курсу на поточному рівні», - сказав Ніколайчук.
Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк 21 липня скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% - до 36,5686 грн/дол. США.
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