Фінансові новини
- |
- 08.09.22
- |
- 16:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ наразі не планує прив'язувати курс гривні до євро
16:15 08.09.2022 |
Національний банк України (НБУ) наразі не планує прив'язувати курс гривні до євро, повідомив заступник глави НБУ Юрій Гелетій.
"Рано чи пізно, без сумніву, станеться така прив'язка. Але що має статися, щоб це стало реальністю - це подальше нарощування економічних зв'язків, зокрема торговельних зв'язків із ЄС. Це політичне зближення України та Європейського союзу (...) Щойно фіналізуються передумови, ми рухатимемося в цьому напрямі, поки ми не плануємо цього практично реалізовувати", - сказав він на прес-конференції регулятора у четвер.
Гелетій також зазначив, що НБУ має проаналізувати ризики, які можуть бути із цим пов'язані, та оптимізувати структуру золотовалютних резервів.
Крім того, за його словами, зараз долар сильно переважає у структурі зовнішньоекономічних операцій, а переприв'язка гривні до євро на сьогоднішній день може створити ситуацію невизначеності та викликати волатильність на валютному ринку.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рамштайн-5: США дають Україні зброю на ще 675 мільйонів
|«Слуга народу» Трухін отримав підозру
|Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ
|Ігри навколо НАБУ: Як Банкова вирішила дорого продати Заходу нового Ситника
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄЦБ підвищив ключові процентні ставки на 75 базисних пунктів
|Нацбанк не бачить підстав для перегляду офіційного курсу
|НБУ: Валютна ліквідність банків з початку війни зросла на 22% - до $7,2 млрд
|НБУ наразі не планує прив'язувати курс гривні до євро
|НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося
|Кабмін затвердив виплату дивідендів Приватбанку на 28 млрд гривень
Бізнес
|Nissan презентував новий X-Trail для Європи
|lifecell у тестовому режимі запустив дзвінки через Wi-Fi
|Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 і подібних літаків із чотирма двигунами
|Новий стандарт USB4 Version 2.0 удвічі підвищить швидкість передачі даних — до 80 Гбіт/с
|Nirvana виграла суд через обкладинку з оголеним малюком легендарного альбому Nevermind
|Створена ШІ картина перемогла у мистецькому конкурсі, викликавши полеміку про «смерть справжнього мистецтва»
|BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…