Національний банк України (НБУ) наразі не планує прив'язувати курс гривні до євро, повідомив заступник глави НБУ Юрій Гелетій.

"Рано чи пізно, без сумніву, станеться така прив'язка. Але що має статися, щоб це стало реальністю - це подальше нарощування економічних зв'язків, зокрема торговельних зв'язків із ЄС. Це політичне зближення України та Європейського союзу (...) Щойно фіналізуються передумови, ми рухатимемося в цьому напрямі, поки ми не плануємо цього практично реалізовувати", - сказав він на прес-конференції регулятора у четвер.

Гелетій також зазначив, що НБУ має проаналізувати ризики, які можуть бути із цим пов'язані, та оптимізувати структуру золотовалютних резервів.

Крім того, за його словами, зараз долар сильно переважає у структурі зовнішньоекономічних операцій, а переприв'язка гривні до євро на сьогоднішній день може створити ситуацію невизначеності та викликати волатильність на валютному ринку.

