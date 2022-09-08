Британський фунт знизився перед оголошенням енергетичного плану Трас

У четвер британський фунт наближався до мінімуму досягнутого напередодні щонайменше за 37 років проти долара США. Інвестори очікують на оприлюднення плану прем'єр-міністра Ліз Трасс, який передбачає підтримку населення в умовах зростання цін на електроенергію та газ, а також результатів засідання ЄЦБ.

На момент написання статті пара фунт/долар торгувалася зі зниженням на 0,42%, по 1.1486, наближаючись до досягнутого в середу мінімуму з 1985 1,1407.

Євро також знизився проти долара США, а проти фунта оновив максимум за два з половиною місяці 86,95.

Очікується, що в четвер Трас оголосить про заморожування тарифів на електроенергію та газ для населення та промоцію нових джерел енергії. Ймовірно, вона також запропонує програму вартістю 100 млрд. футів, яка має пом'якшити шок від збройного конфлікту в Україні.

Її виступ перед законодавцями було заплановано на 10.00 за Грінвічем. Інвесторів найбільше цікавить, як ці плани фінансуватимуться.

"Теоретично цей (план) можна розглядати як явно позитивний для британської економіки на найближчу перспективу, що має підтримати фунт, послабивши ризик глибокої рецесії, але інвестори поки що не знають, як це буде зроблено", - сказав головний аналітик Ebury Меттью Райан.

"Для учасників ринку проблема в тому, що такі величезні витрати обтяжать і так напружений бюджет Великобританії", - додав він.