Фінансові новини
- |
- 08.09.22
- |
- 15:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британський фунт знизився перед оголошенням енергетичного плану Трас
13:26 08.09.2022 |
У четвер британський фунт наближався до мінімуму досягнутого напередодні щонайменше за 37 років проти долара США. Інвестори очікують на оприлюднення плану прем'єр-міністра Ліз Трасс, який передбачає підтримку населення в умовах зростання цін на електроенергію та газ, а також результатів засідання ЄЦБ.
На момент написання статті пара фунт/долар торгувалася зі зниженням на 0,42%, по 1.1486, наближаючись до досягнутого в середу мінімуму з 1985 1,1407.
Євро також знизився проти долара США, а проти фунта оновив максимум за два з половиною місяці 86,95.
Очікується, що в четвер Трас оголосить про заморожування тарифів на електроенергію та газ для населення та промоцію нових джерел енергії. Ймовірно, вона також запропонує програму вартістю 100 млрд. футів, яка має пом'якшити шок від збройного конфлікту в Україні.
Її виступ перед законодавцями було заплановано на 10.00 за Грінвічем. Інвесторів найбільше цікавить, як ці плани фінансуватимуться.
"Теоретично цей (план) можна розглядати як явно позитивний для британської економіки на найближчу перспективу, що має підтримати фунт, послабивши ризик глибокої рецесії, але інвестори поки що не знають, як це буде зроблено", - сказав головний аналітик Ebury Меттью Райан.
"Для учасників ринку проблема в тому, що такі величезні витрати обтяжать і так напружений бюджет Великобританії", - додав він.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Слуга народу» Трухін отримав підозру
|Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ
|Ігри навколо НАБУ: Як Банкова вирішила дорого продати Заходу нового Ситника
|Законопроєкт про НАБУ, який стурбував послів G7, зник із порядку денного. Уже є заміна
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін затвердив виплату дивідендів Приватбанку на 28 млрд гривень
|Британський фунт знизився перед оголошенням енергетичного плану Трас
|Індекс Гонконгу 8 вересня впав шості торги поспіль, більшість ринків Азії закрилися в плюсі
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 07.09.22
|Фонд гарантування в серпні продав активи неплатоспроможних банків на 292 мільйона
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.09.22
Бізнес
|Nissan презентував новий X-Trail для Європи
|lifecell у тестовому режимі запустив дзвінки через Wi-Fi
|Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 і подібних літаків із чотирма двигунами
|Новий стандарт USB4 Version 2.0 удвічі підвищить швидкість передачі даних — до 80 Гбіт/с
|Nirvana виграла суд через обкладинку з оголеним малюком легендарного альбому Nevermind
|Створена ШІ картина перемогла у мистецькому конкурсі, викликавши полеміку про «смерть справжнього мистецтва»
|BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…