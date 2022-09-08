Фінансові новини
- |
- 08.09.22
- |
- 15:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Залишок коштів на коррахунках банків 08.09.22
11:28 08.09.2022 |
Залишок коштів на кореспондентських та транзитних рахунках банків. Оперативні дані за станом на початок дня.
|Дата
|сума, млн грн
|8 серпня
|47703.2
|9 серпня
|80154.6
|10 серпня
|45228.7
|11 серпня
|67980.1
|12 серпня
|63659.8
|15 серпня
|64011.5
|16 серпня
|70925.4
|17 серпня
|66840.0
|18 серпня
|67038.2
|19 серпня
|72680.3
|22 серпня
|72746.8
|23 серпня
|85301.6
|24 серпня
|66321.5
|25 серпня
|59019.3
|26 серпня
|62516.6
|29 серпня
|64097.0
|30 серпня
|70699.0
|31 серпня
|64422.7
|1 вересня
|66741.3
|2 вересня
|60631.6
|5 вересня
|58357.1
|6 вересня
|68566.3
|7 вересня
|74900.0
|8 вересня
|55802.0
Офіційний курс НБУ на 8 вересня - 36,5686 грн
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Слуга народу» Трухін отримав підозру
|Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ
|Ігри навколо НАБУ: Як Банкова вирішила дорого продати Заходу нового Ситника
|Законопроєкт про НАБУ, який стурбував послів G7, зник із порядку денного. Уже є заміна
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін затвердив виплату дивідендів Приватбанку на 28 млрд гривень
|Британський фунт знизився перед оголошенням енергетичного плану Трас
|Індекс Гонконгу 8 вересня впав шості торги поспіль, більшість ринків Азії закрилися в плюсі
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 07.09.22
|Фонд гарантування в серпні продав активи неплатоспроможних банків на 292 мільйона
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.09.22
Бізнес
|Nissan презентував новий X-Trail для Європи
|lifecell у тестовому режимі запустив дзвінки через Wi-Fi
|Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 і подібних літаків із чотирма двигунами
|Новий стандарт USB4 Version 2.0 удвічі підвищить швидкість передачі даних — до 80 Гбіт/с
|Nirvana виграла суд через обкладинку з оголеним малюком легендарного альбому Nevermind
|Створена ШІ картина перемогла у мистецькому конкурсі, викликавши полеміку про «смерть справжнього мистецтва»
|BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…