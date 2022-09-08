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Вартість золота трохи знижується в рамках корекції
08:29 08.09.2022 |
Вартість золота в четвер вранці слабо опускається після зростання на день раніше, випливає з даних торгів.
Станом на 7:47 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 1,9 долара, або на 0,11%, до 1 725,9 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,58% до 18,365 долара за унцію.
У середу золото подорожчало майже на 1%, багато в чому за рахунок зниження прибутковості американських держоблігацій - альтернативного дорогоцінного металу напряму для "надійних" інвестицій.
На ринок золота також впливає макроекономічна політика основних світових регуляторів. У світлі цього ринки очікують у четвер виступу глави Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла. Він може дати додаткові підказки ринку щодо своєї політики.
За даними CME Group, 76% аналітиків закладають підвищення облікової ставки у США у вересні на 0,75 процентних пунктів, до 3-3,25% річних. Такими ж темпами ставку було підвищено двічі влітку. У вересні лише 24% експертів очікують уповільнення темпів підвищення ставки та закладають збільшення лише до 2,75-3%. Засідання ФРС заплановане на 20-21 вересня.
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