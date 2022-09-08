Євро дешевшає до долара перед засіданням Європейського центрального банку

Вартість євро до долара дещо знижується в четвер вранці, тоді як ринки очікують на рішення Європейського центрального банку (ЄЦБ) за підсумками чергового засідання, свідчать дані торгів.

Станом на 7:34 ЕЕТ курс євро до долара опускається до 0,9992 долара з рівня минулого закриття в 0,9999 долара. Курс долара до ієни водночас піднімається до 143,94 єни зі 143,70 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускається на 0,12%, до 109,7 пункту.

Одна з головних подій на валютних ринках зараз - засідання ЄЦБ, яке за підсумком оголосить своє рішення про величину облікової ставки та дасть оновлені макроекономічні прогнози єврозони.

Ринки закладають підвищення ставки ЄЦБ до 1,25% із 0,5%. Показник було підвищено у липні, вперше з 2011 року, з нульового рівня.

Учасники торгів також стежитимуть за виступом глави Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла. Головним чином інвестори чекатимуть сигналів про подальшу монетарну політику через високу інфляцію. За даними CME Group, 78% аналітиків закладають підвищення облікової ставки Федрезервом у вересні також на 0,75 п.п., до 3-3,25% річних.

Ієна при цьому продовжує дешевшати до долара четвертий день поспіль, торгуючись у мінімальних рівнів з серпня 1998 року, днем ​​раніше курс долара до єни подолав позначку 145 ієн за долар. При цьому, можливо, намічається деяка корекція на макроекономічні дані. Так, ВВП країни у другому кварталі, за остаточною оцінкою, збільшився на 0,9% у квартальному вираженні, тоді як попередня оцінка передбачала зростання на 0,5%.