Індекси Уолл-стріт досягли чотиритижневого максимуму на тлі падіння прибутковості облігацій





Фондові індекси США зросли найбільше приблизно за місяць, оскільки доходність облігацій знизилася, а інвестори проігнорували яструбині заяви представників Федеральної резервної системи у середу.

Востаннє Nasdaq Composite, S&P 500 та Dow Jones Industrial Average досягли вищого одноденного відсоткового стрибка 10 серпня, хоча інвестори сумніваються, що це довгострокова тенденція.

Технологічний Nasdaq очолив зростання серед основних індексів, перервавши серію невдач із семи сесій.

Акції США різко впали з середини серпня після того, як яструбині коментарі голови ФРС Джерома Пауелла були доповнені ознаками уповільнення економічного зростання в Європі та Китаї та агресивними кроками великих центральних банків зі стримування інфляції.

Дані, що сигналізують про силу економіки США, спонукали трейдерів зробити ставку на підвищення процентної ставки ФРС на 75 базисних пунктів наприкінці цього місяця. Ф'ючерси на ФРС свідчать, що інвестори оцінють ймовірність такого кроку більш ніж 76%.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій впала з тримісячних максимумів, досягнутих раніше на сесії, що призвело до зростання акцій чутливих до процентних ставок акцій, таких як Tesla Inc, Microsoft Corp та Amazon.com Inc.

Швидкорослі компанії, наприклад, у технологічному секторі, як правило, виграють, коли доходність падає, оскільки це означає нижчу ставку дисконтування їхнього майбутнього прибутку при розрахунку оцінок інвесторами.

Тим не менш, інвестори шукають більш наявні ознаки того, як підвищення ставок Федеральної резервної системи буде розгортатися, щоб приборкати інфляцію, що росте, перед її наступним засіданням наприкінці цього місяця.

«Ринки облігацій сьогодні поводяться трохи краще, що дає трохи ліпше відчуття фондовому ринку, але великі побоювання, як і раніше, викликає те, що ФРС збирається зробити 21 вересня. перетягування каната щодня», - сказав Брент Шутте, директор з інвестицій Northwestern Mutual Wealth Management Company.

Показники акцій також проігнорували яструбині коментарі Федеральної резервної системи раніше в середу. Президент Федерального резервного банку Клівленда Лоретта Местер заявила, що висока вартість оренди житла в США ще не повністю відфільтрована інфляцією, припускаючи, що інфляція може продовжувати зростати.

Тим часом, президент ФРБ Річмонда Томас Баркін заявив, що центральний банк США повинен підняти відсоткові ставки до рівня, що обмежує економічну активність, і утримувати їх на цьому рівні доти, доки політики не будуть «переконані» в тому, що інфляція знижується, в той час як віце-голова Федеральної резервної системи Лаель Брейнард додала, що грошово-кредитна політика повинна бути обмежувальной «на якийсь час».

Основну увагу буде приділено виступу Пауелла в четвер і даним про споживчі ціни в США наступного тижня, які допоможуть зрозуміти напрямок грошово-кредитної політики.

У «Бежовій книзі» ФРС, періодичному знімку стану економіки США, вказується, що ціновий тиск, як очікується, збережеться принаймні до кінця року.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 435,98 пунктів, або 1,4%, до 31 581,28 пунктів, S&P 500 додав 71,68 пунктів, або 1,83%, до 3979,87 пунктів, а Nasdaq Composite додав 2 ,99 Пункт, або 2,14%, до 11 791,90 пункту.

Десять із 11 основних секторів S&P торгувалися з підвищенням, чому сприяв стрибок у секторі комунальних послуг, що відображає захисну позицію інвесторів через економічну невизначеність.

Енергетичний індекс впав на 1,16%, оскільки ціни на нафту впали приблизно на 5% через побоювання з приводу попиту, пов'язані з ризиками рецесії, що насуваються. Нафта марки Brent впала нижче за 90 доларів за барель.

Nio Inc відіграла колишні втрати і завершила сесію зростанням на 2,16% після того, як китайський виробник електромобілів повідомив про більший скоригований чистий збиток у другому кварталі, але виручка перевершила очікування.

Акції Coupa Software Inc підскочили майже на 18% після того, як компанія, що займається розробкою програмного забезпечення для управління платежами, перевершила оцінки виручки та прибутку за другий квартал.

Обсяг на біржах США становив 10,21 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,43 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 3,07 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,60 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 6 нових 52-тижневих максимумів та 16 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 24 нових максимуми та 231 новий мінімум.