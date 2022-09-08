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Нацбанк провів дебютний обмін безготівкового долара на готівку на $100 млн

22:11 07.09.2022 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) провів першу операцію з обміну безготівкового долара на готівку на суму $100 млн для вирішення питання з нестачею готівкової інвалюти в касах окремих банків, що виникла через ситуативні логістичні труднощі із доставкою валюти з-за кордону, повідомила пресслужба регулятора у середу.

Згідно з повідомленням, в угоді взяли участь 12 із 14 системно важливих банків і вже найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою та задовольнити попит клієнтів.

Наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться у понеділок, 12 вересня. На цей раз банкам буде запропоновано до обміну готівковий євро.

Як повідомлялося, Національний банк проводитиме операції обміну безготівкової валюти на готівку, поки це буде необхідно та публікувати результати відповідних операцій у день проведення у фейсбуці та телеграмі.

Центробанк уточнив, що такі операції не впливатимуть на міжнародні резерви.

Раніше повідомлялося, що клієнти низки банків скаржаться на відмови, затримки або запровадження комісій фінустановами за видачу валюти з депозитних рахунків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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