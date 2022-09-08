Фінансові новини
- |
- 08.09.22
- |
- 04:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк провів дебютний обмін безготівкового долара на готівку на $100 млн
22:11 07.09.2022 |
Національний банк України (НБУ) провів першу операцію з обміну безготівкового долара на готівку на суму $100 млн для вирішення питання з нестачею готівкової інвалюти в касах окремих банків, що виникла через ситуативні логістичні труднощі із доставкою валюти з-за кордону, повідомила пресслужба регулятора у середу.
Згідно з повідомленням, в угоді взяли участь 12 із 14 системно важливих банків і вже найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою та задовольнити попит клієнтів.
Наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться у понеділок, 12 вересня. На цей раз банкам буде запропоновано до обміну готівковий євро.
Як повідомлялося, Національний банк проводитиме операції обміну безготівкової валюти на готівку, поки це буде необхідно та публікувати результати відповідних операцій у день проведення у фейсбуці та телеграмі.
Центробанк уточнив, що такі операції не впливатимуть на міжнародні резерви.
Раніше повідомлялося, що клієнти низки банків скаржаться на відмови, затримки або запровадження комісій фінустановами за видачу валюти з депозитних рахунків.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ
|Ігри навколо НАБУ: Як Банкова вирішила дорого продати Заходу нового Ситника
|Законопроєкт про НАБУ, який стурбував послів G7, зник із порядку денного. Уже є заміна
|Закон про медіа та «русскій мір». Яку нову місію вигадала Банкова для Арестовича
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нацбанк провів дебютний обмін безготівкового долара на готівку на $100 млн
|Банкіри очікують, що Нацбанк збереже облікову ставку на рівні 25%
|Депозитні ставки для фізосіб 07.09.22
|Долар зростає до світових валют на перспективах підвищення ставки ФРС
|Рада схвалила авансовий податок для валютних обмінників
|Капіталізація ринку криптовалют впала нижче $1 трильйона, біткоїн наблизився до мінімуму 2022 року
|Фондові біржі АТР 7 вересня закрилися переважно зниженням
Бізнес
|BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…
|Найпотужніші смартфони субфлагманського та середнього рівнів. Змінилися лідери рейтингу AnTuTu
|Найпродуктивніші Android-смартфони у рейтингу AnTuTu. Зі списку остаточно зникли моделі на основі MediaTek Dimensity 9000
|В США проти Tesla подали колективний позов через помилкові спрацювання гальм
|Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT
|Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів
|ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499