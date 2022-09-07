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Банкіри очікують, що Нацбанк збереже облікову ставку на рівні 25%
Національний банк України (НБУ) збереже облікову ставку на рівні 25% на засіданні 8 вересня, прогнозує більшість банкірів, опитаних агентством "Інтерфакс-Україна" в середу.
"З моменту останнього засідання НБУ щодо монетарної політики в липні, коли облікова ставка збереглася на рівні 25%, обставини грошового ринку суттєво не змінилися. Швидше можна говорити навіть про те, що умови, які склалися, посилюють аргументи на користь стабільної ставки. Відповідно, більш імовірнім є збереження у вересні стабільної ставки 25% річних", - сказав начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов.
Водночас, зазначив він, регулятор може відчувати певну незадоволеність повільним переглядом ринкових ставок, тому не виключені якісь технічні рішення щодо додаткового посилення монетарної трансмісії за стабільної облікової ставки.
Директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанку Микола Войтков також не очікує зміни облікової ставки регулятором на найближчому засіданні правління й аргументує це низкою чинників.
"По-перше, інфляція в Україні залишається на відносно високому рівні і передумови для її уповільнення найближчими місяцями немає, зокрема через сезонні чинники. По-друге, частина видатків бюджету фінансується через емісію НБУ, і високі ставки на ринку дають змогу частково забрати гривню з валютного ринку та знизити тиск на валютний курс", - пояснює банкір.
Крім того, він зазначив, що після останнього підвищення облікової ставки в червні, враховуючи незначний часовий лаг, очікуваний регулятором ефект від цієї зміни ще тільки починає давати позитивні результати.
Його думку поділяє аналітик стратегічного розвитку банку Південний Костянтин Хведчук.
"Очікуємо збереження облікової ставки незмінною цього тижня. Інфляція продовжує зростати, рівновага на валютному ринку залишається дуже хиткою і потребує інтервенцій НБУ, зберігається потреба у фінансуванні дефіциту бюджету з боку Нацбанку", - зазначив експерт.
Він додав, що інфляційні ризики все ще високі й потребують жорсткої монетарної політики.
"Я дотримуюсь консервативного сценарію і вважаю, що Нацбанк залишить облікову ставку на поточному рівні. Для цього, на мою думку, є дві ключові передумови. По-перше, за даними Держстату, за підсумками липня інфляція зросла на 0,7 п. п. - до 22,2% у річному обчисленні. Це дуже високий показник, але він менший за очікування НБУ, що є вже досить непоганою новиною.(...) По-друге, мети, з якою НБУ підвищував ставку до 25% на початку червня, ще не досягнуто", - зазначив голова правління Юнекс Банку Іван Світек.
За його словами, відсоткові ставки за депозитами зросли з моменту підвищення облікової ставки у червні доволі суттєво, але ринок зберігає потенціал для зростання дохідності депозитів, що дає змогу зберегти ставку на поточному рівні.
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