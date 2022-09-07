Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банкіри очікують, що Нацбанк збереже облікову ставку на рівні 25%

17:13 07.09.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ) збереже облікову ставку на рівні 25% на засіданні 8 вересня, прогнозує більшість банкірів, опитаних агентством "Інтерфакс-Україна" в середу.

"З моменту останнього засідання НБУ щодо монетарної політики в липні, коли облікова ставка збереглася на рівні 25%, обставини грошового ринку суттєво не змінилися. Швидше можна говорити навіть про те, що умови, які склалися, посилюють аргументи на користь стабільної ставки. Відповідно, більш імовірнім є збереження у вересні стабільної ставки 25% річних", - сказав начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов.

Водночас, зазначив він, регулятор може відчувати певну незадоволеність повільним переглядом ринкових ставок, тому не виключені якісь технічні рішення щодо додаткового посилення монетарної трансмісії за стабільної облікової ставки.

Директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанку Микола Войтков також не очікує зміни облікової ставки регулятором на найближчому засіданні правління й аргументує це низкою чинників.

"По-перше, інфляція в Україні залишається на відносно високому рівні і передумови для її уповільнення найближчими місяцями немає, зокрема через сезонні чинники. По-друге, частина видатків бюджету фінансується через емісію НБУ, і високі ставки на ринку дають змогу частково забрати гривню з валютного ринку та знизити тиск на валютний курс", - пояснює банкір.

Крім того, він зазначив, що після останнього підвищення облікової ставки в червні, враховуючи незначний часовий лаг, очікуваний регулятором ефект від цієї зміни ще тільки починає давати позитивні результати.

Його думку поділяє аналітик стратегічного розвитку банку Південний Костянтин Хведчук.

"Очікуємо збереження облікової ставки незмінною цього тижня. Інфляція продовжує зростати, рівновага на валютному ринку залишається дуже хиткою і потребує інтервенцій НБУ, зберігається потреба у фінансуванні дефіциту бюджету з боку Нацбанку", - зазначив експерт.

Він додав, що інфляційні ризики все ще високі й потребують жорсткої монетарної політики.

"Я дотримуюсь консервативного сценарію і вважаю, що Нацбанк залишить облікову ставку на поточному рівні. Для цього, на мою думку, є дві ключові передумови. По-перше, за даними Держстату, за підсумками липня інфляція зросла на 0,7 п. п. - до 22,2% у річному обчисленні. Це дуже високий показник, але він менший за очікування НБУ, що є вже досить непоганою новиною.(...) По-друге, мети, з якою НБУ підвищував ставку до 25% на початку червня, ще не досягнуто", - зазначив голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

За його словами, відсоткові ставки за депозитами зросли з моменту підвищення облікової ставки у червні доволі суттєво, але ринок зберігає потенціал для зростання дохідності депозитів, що дає змогу зберегти ставку на поточному рівні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,1371
  0,1499
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9569  0,06 0,16 40,7659  0,08 0,19
EUR 39,4862  0,08 0,20 40,5131  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,01 0,03 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес