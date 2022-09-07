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Рада схвалила авансовий податок для валютних обмінників

14:05 07.09.2022 |

Фінанси, Право

 

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 7655 про сплату авансом податку на прибуток дня небанківських мереж пунктів обміну валют.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 247 нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, для небанківських фінансових установ запроваджується сплата авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі.

Очікується, що ухвалення проєкту закону сприятиме зменшенню тіньової складової небанківського сегменту готівкового валютного ринку "за відсутності мотивації для небанківських фінансових установ приховувати реальні обсяги валютно-обмінних операцій, а також можливому зменшенню бюджетних витрат на виконання державними регуляторами наглядових функцій за відповідною діяльністю".

Як повідомлялося, розгляд цього законопроєкту у Верховній Раді ініціював Національний банк України (НБУ).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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