Фінансові новини
- |
- 07.09.22
- |
- 14:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Капіталізація ринку криптовалют впала нижче $1 трильйона, біткоїн наблизився до мінімуму 2022 року
13:54 07.09.2022 |
Біткоїн відновив падіння цього тижня, втративши 6% своєї вартості. На момент написання цієї статті біткоїн торгувався на рівні близько $18 620. За даними агрегатора криптовалют CoinGecko, за останні 24 години капіталізація ринку криптовалют зменшилася приблизно такою ж мірою, вкотре впавши нижче за відмітку $1 трлн.
Ресурс Bloomberg зазначив, що підвищення відсоткових ставок Федеральної резервної системи США та відповідне зростання вартості кредитних ресурсів чинять сильний тиск на ризиковані активи, до яких належить криптовалюта. Так що біткоїн поки що продовжує рух до мінімуму в $17 600, якого було досягнуто в червні після серії банкрутств криптокредиторів і хедж-фондів, що спеціалізуються на криптовалюті.
"Макроекономічний наратив дуже важко ігнорувати, і він буде драйвером ризикових активів", - повідомив Кевін Лоо (Kevin Loo), голова відділу аналізу інвестицій IDEG Asset Management Ltd., в ефірі телеканалу Bloomberg. Він зазначив, що ситуація, коли біткоїн знаходився нижче за відмітку $20 000 бувала і раніше, і припустив ймовірність того, що вартість віртуальної монети може опуститися ще трохи нижче.
У той же час, аналітики зберігають оптимізм у зв'язку з майбутнім оновленням мережі Ethereum, яке, як сподіваються деякі експерти, залучить інвестиційні потоки в Ethereum та інші цифрові активи.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ
ТОП-НОВИНИ
|Ігри навколо НАБУ: Як Банкова вирішила дорого продати Заходу нового Ситника
|Законопроєкт про НАБУ, який стурбував послів G7, зник із порядку денного. Уже є заміна
|Закон про медіа та «русскій мір». Яку нову місію вигадала Банкова для Арестовича
|ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада схвалила авансовий податок для валютних обмінників
|Капіталізація ринку криптовалют впала нижче $1 трильйона, біткоїн наблизився до мінімуму 2022 року
|Фондові біржі АТР 7 вересня закрилися переважно зниженням
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 06.09.22
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.09.22
|Залишок коштів на коррахунках банків 07.09.22
Бізнес
|BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…
|Найпотужніші смартфони субфлагманського та середнього рівнів. Змінилися лідери рейтингу AnTuTu
|Найпродуктивніші Android-смартфони у рейтингу AnTuTu. Зі списку остаточно зникли моделі на основі MediaTek Dimensity 9000
|В США проти Tesla подали колективний позов через помилкові спрацювання гальм
|Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT
|Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів
|ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499