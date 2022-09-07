Капіталізація ринку криптовалют впала нижче $1 трильйона, біткоїн наблизився до мінімуму 2022 року

Біткоїн відновив падіння цього тижня, втративши 6% своєї вартості. На момент написання цієї статті біткоїн торгувався на рівні близько $18 620. За даними агрегатора криптовалют CoinGecko, за останні 24 години капіталізація ринку криптовалют зменшилася приблизно такою ж мірою, вкотре впавши нижче за відмітку $1 трлн.

Ресурс Bloomberg зазначив, що підвищення відсоткових ставок Федеральної резервної системи США та відповідне зростання вартості кредитних ресурсів чинять сильний тиск на ризиковані активи, до яких належить криптовалюта. Так що біткоїн поки що продовжує рух до мінімуму в $17 600, якого було досягнуто в червні після серії банкрутств криптокредиторів і хедж-фондів, що спеціалізуються на криптовалюті.

"Макроекономічний наратив дуже важко ігнорувати, і він буде драйвером ризикових активів", - повідомив Кевін Лоо (Kevin Loo), голова відділу аналізу інвестицій IDEG Asset Management Ltd., в ефірі телеканалу Bloomberg. Він зазначив, що ситуація, коли біткоїн знаходився нижче за відмітку $20 000 бувала і раніше, і припустив ймовірність того, що вартість віртуальної монети може опуститися ще трохи нижче.

У той же час, аналітики зберігають оптимізм у зв'язку з майбутнім оновленням мережі Ethereum, яке, як сподіваються деякі експерти, залучить інвестиційні потоки в Ethereum та інші цифрові активи.



