ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.09.22

"Тепер на директора НАБУ не може претендувати той, хто після початку війни (24 лютого) перебував за кордоном сукупно більше ніж 21 день без поважної причини...Чому саме 21 день, чому лише для глави НАБУ, чому зараз - так ніхто і не пояснив", - Железняк.