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Золото дешевшає 7 вересня на зростанні прибутковості держоблігацій США
08:48 07.09.2022 |
Вартість золота в середу вранці помірно опускається за рахунок зростання прибутковості альтернативного інструменту "безпечних" інвестицій - держоблігацій США, випливає з даних торгів та коментарів аналітика.
Станом на 8:22 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 7,05 долара, або на 0,41%, до 1 705,85 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 0,42%, до 17,832 долара за унцію.
Аналітики відзначають вплив на вартість золота зростання прибутковості держоблігацій США. Прибутковість десятирічних держоблігацій США (US Treasuries) піднімається шість тижнів поспіль і зараз становить 3,338%.
Держоблігації США - альтернативна золоту інвестиція, тому їхні котирування зазвичай мають різноспрямовану динаміку.
"Золото знову в небезпечній зоні, оскільки дохідність бондів злетіла. Схоже, що центробанки зараз будуть агресивні з підвищенням ставок. Ситуація може швидко стати гіршою, якщо ціна золота впаде нижче рівня 1690 доларів, оскільки до позначки 1650 доларів великої підтримки немає", - Вважає старший ринковий аналітик Oanda Едвард Моя (Edward Moya), якого цитує агентство Блумберг.
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