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Фондові біржі АТР 7 вересня закрилися переважно зниженням
13:12 07.09.2022 |
Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) в середу закрилися переважно зниженням за індексами Уолл-стріт, свідчать дані торгів.
За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 0,09%, до 3 246,29 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,47%, до 2 123,2 пункту, гонконгський Hang Seng Index - опустився на Index. 98%, до 19014 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшився на 1,39%, до 2 376,46 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,42%, до 6 729,3 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,71%, до 27 430,3 пункту.
Азіатські індекси завершили торги середи переважно зниженням, перейнявши динаміку американських бірж. Індекси Уолл-стріт знизилися на день раніше в діапазоні 0,4-0,7%, чому сприяли побоювання виникнення рецесії у світлі можливого підвищення облікової ставки Федрезервом США.
"Настрої на ринках оборонні напередодні ключових рішень центральних банків", - заявив агентству Ассошіейтед Прес аналітик ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves).
Крім того, ринки реагують на статистику з Китаю та Австралії. Так, експорт Китаю у річному вираженні у серпні піднявся на 7,1%, а імпорт - на 0,3%, хоча аналітики прогнозували зростання експорту на 12,8%, а імпорту - на 1,1%. Зростання ВВП Австралії у другому кварталі оцінено в 0,9% у квартальному вираженні при прогнозі зростання на 1%, і в 3,6% - у річному, хоча очікувалося збільшення лише на 3,5%.
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