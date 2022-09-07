Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар 7 вересня продовжує дорожчати до світових валют на очікуваннях навколо політики ФРС США

08:08 07.09.2022 |

Фінанси

 

Курс долара до основних світових валют у середу вранці, як і раніше, зміцнюється, оскільки інвестори продовжують закладати нове підвищення ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 7.39 ЕЕТ курс євро до долара опускався до 0,9893 долара з рівня минулого закриття в 0,9902 долара. Курс долара до ієни піднімався до 143,99 єни з 142,79 єни і під час торгів вже зростав до 144,38 єни, що є максимальним рівнем з 26 серпня 1998 року. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,43%, до 110,69 пункту.

Долар зміцнюється до основних світових валют, особливо до ієни, на очікуваннях підвищення ключової ставки ФРС США, тоді як Банк Японії продовжує дотримуватися ультрам'якої монетарної політики. Пізніше у вересні інвестори також очікують на підвищення ставки Європейським центральним банком (ЄЦБ). Зазвичай підвищення ставки підтримує курс національної валюти.

За даними CME Group, 72% аналітиків прогнозують підвищення ставки Федрезервом у вересні на 0,75%, до 3-3,25% річних. Підвищення ставки ФРС може стати п'ятим поспіль із початку року. Водночас у липні японський центробанк вкотре зберіг облікову ставку на негативному рівні мінус 0,1%.

Пізніше під час торгів ринки очікують на публікацію даних з промислового виробництва в Німеччині в липні, остаточну оцінку щодо ВВП єврозони за другий квартал, а також дані щодо торговельного балансу США за липень. Увечері в середу ринки очікують на публікацію "Бежової книги" (Beige Book) - щомісячних коментарів Федеральної резервної системи про економічне становище в країні. Всі ці дані можуть позначитися на вартості євро та долара.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2870
  0,0256
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9569  0,06 0,16 40,7659  0,08 0,19
EUR 39,4862  0,08 0,20 40,5131  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,01 0,03 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес