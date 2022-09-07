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Долар 7 вересня продовжує дорожчати до світових валют на очікуваннях навколо політики ФРС США
08:08 07.09.2022 |
Курс долара до основних світових валют у середу вранці, як і раніше, зміцнюється, оскільки інвестори продовжують закладати нове підвищення ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США, свідчать дані торгів.
Станом на 7.39 ЕЕТ курс євро до долара опускався до 0,9893 долара з рівня минулого закриття в 0,9902 долара. Курс долара до ієни піднімався до 143,99 єни з 142,79 єни і під час торгів вже зростав до 144,38 єни, що є максимальним рівнем з 26 серпня 1998 року. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,43%, до 110,69 пункту.
Долар зміцнюється до основних світових валют, особливо до ієни, на очікуваннях підвищення ключової ставки ФРС США, тоді як Банк Японії продовжує дотримуватися ультрам'якої монетарної політики. Пізніше у вересні інвестори також очікують на підвищення ставки Європейським центральним банком (ЄЦБ). Зазвичай підвищення ставки підтримує курс національної валюти.
За даними CME Group, 72% аналітиків прогнозують підвищення ставки Федрезервом у вересні на 0,75%, до 3-3,25% річних. Підвищення ставки ФРС може стати п'ятим поспіль із початку року. Водночас у липні японський центробанк вкотре зберіг облікову ставку на негативному рівні мінус 0,1%.
Пізніше під час торгів ринки очікують на публікацію даних з промислового виробництва в Німеччині в липні, остаточну оцінку щодо ВВП єврозони за другий квартал, а також дані щодо торговельного балансу США за липень. Увечері в середу ринки очікують на публікацію "Бежової книги" (Beige Book) - щомісячних коментарів Федеральної резервної системи про економічне становище в країні. Всі ці дані можуть позначитися на вартості євро та долара.
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