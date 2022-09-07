Уолл-стріт завершила напружену сесію 6 вересня в мінусі

Основні індекси Уолл-стріт закрилися зниженням у вівторок, першу сесію після свята Дня праці в США та літніх канікул, оскільки трейдери оцінили нові економічні дані в умовах волатильної торгівлі.

Опитування, проведене Інститутом управління поставками, показало, що у серпні сфера послуг США зросла другий місяць поспіль на тлі сильнішого зростання замовлень та зайнятості, тоді як вузькі місця у постачаннях та ціновий тиск ослабли.

Проте дані S&P Global показали, що індекс менеджерів із закупівель у секторі послуг не відповідає попереднім оцінкам за серпень.

Більш сильні, ніж очікувалося, дані про сектор послуг США посилили очікування того, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати процентні ставки для стримування інфляції.

«ФРС поставила нас у залежність від даних, тому кожну частину інформації, яка виходить, інвестори розглядатимуть не лише на абсолютному рівні, а й намагатимуться зробити висновок, що це означає для зустрічі ФРС», - сказала Керол Шлейф. заступника головного інвестиційного директора BMO Family Office.

"Одна з речей, яка бентежить інвесторів, полягає в тому, що насправді мало що може штовхнути ринки або вгору або вниз", - додала вона.

Занепокоєння з приводу постачання енергії до Європи та того, як обмеження COVID-19 вплинуть на економіку Китаю, також призвели до зниження ринків у вівторок, сказав Шон Круз, головний торговий стратег TD Ameritrade. «Багато невизначеності та волатильності виходить не зі США, а з-за кордону».

Технологічний Nasdaq зазнав збитків сьомий день поспіль, що стало найдовшою смугою невдач з листопада 2016 року.

Чутливі до відсоткових ставок акції Amazon.com Inc і Microsoft Corp впали приблизно на 1%, оскільки еталонна доходність казначейських облігацій США зросла до найвищого рівня з червня. Apple Inc, яка випустить нові iPhone наступної середи, втратила 0,8.

За даними FedWatch Tool CME, трейдери бачать 74-відсоткову можливість третього поспіль підвищення ставки на 75 базисних пунктів на засіданні ФРС наприкінці цього місяця.

У центрі уваги буде виступ голови ФРС Джерома Пауелла у четвер, а також дані про споживчі ціни в США наступного тижня, які допоможуть зрозуміти напрямок грошово-кредитної політики.

Ринки почали вересень на слабкій ноті, продовживши падіння, що почалося наприкінці серпня, оскільки яструбині коментарі політиків ФРС і дані, що сигналізують про динаміку економіки США, викликали побоювання з приводу агресивного підвищення процентних ставок.

S&P впав майже на 18% цього року, тоді як Nasdaq втратив більше 26%, оскільки зростання відсоткових ставок завдало збитків технологіям мегакапіталізації та акціям зростання.

Серед основних секторів S&P найгірші показники мали енергетика та послуги зв'язку, тоді як оборонні комунальні послуги та нерухомість зросли.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 173,14 пунктів, або 0,55%, до 31 145,3 пунктів; S&P 500 втратив 16,07 пунктів, або 0,41%, до 3908,19 пунктів; а Nasdaq Composite впав на 85,96 пунктів, або 0,74%, до 11 544,91 пунктів.

Індекс волатильності CBOE, відомий як індикатор страху Уолл-стріт, досяг майже двомісячного максимуму 27,80, а потім закрився на позначці 26,91.

Акції Bed Bath & Beyond Inc впали на 18,4% після того, як головний фінансовий директор Густаво Арнал впав на смерть з хмарочоса Tribeca у Нью-Йорку.

Акції Digital World Acquisition Corp впали на 11,4% після того, як агентство Reuters повідомило, що фірма з придбання бланків, яка погодилася злитися із соціальною мережею колишнього президента США Дональда Трампа, не змогла заручитися достатньою підтримкою акціонерів для продовження операції для завершення угоди.

Обсяг на біржах США становив 10,71 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,46 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 2,46 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,12 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 не показав нових 52-тижневих максимумів та 29 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 19 нових максимумів та 317 нових мінімумів.