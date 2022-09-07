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НБУ з 7 вересня проводитиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку
23:54 06.09.2022 |
Національний банк України (НБУ) з 7 вересня проводитиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку для вирішення питання з нестачею готівкової інвалюти в касах окремих банків, що виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою валюти з-за кордону, повідомила пресслужба регулятора у вівторок.
"Поточна нестача готівкової валюти в окремих банках є тимчасовою. Нацбанк уважно стежить за ситуацією і має достатньо готівкової валюти, щоб підтримувати готівкову валютну ліквідність банківської системи на належному рівні для задоволення потреб українців", - процитувала пресслужба заступника голови Нацбанку Юрія Гелетія.
Національний банк проводитиме такі операції поки це буде необхідно і публікувати результати відповідних операцій у день проведення у фейсбуці та телеграмі.
Центробанк уточнив, що такі операції не впливатимуть на міжнародні резерви.
НБУ також рекомендував банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення відповідних труднощів у майбутньому.
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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