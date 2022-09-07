Національний банк України (НБУ) з 7 вересня проводитиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку для вирішення питання з нестачею готівкової інвалюти в касах окремих банків, що виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою валюти з-за кордону, повідомила пресслужба регулятора у вівторок.

"Поточна нестача готівкової валюти в окремих банках є тимчасовою. Нацбанк уважно стежить за ситуацією і має достатньо готівкової валюти, щоб підтримувати готівкову валютну ліквідність банківської системи на належному рівні для задоволення потреб українців", - процитувала пресслужба заступника голови Нацбанку Юрія Гелетія.

Національний банк проводитиме такі операції поки це буде необхідно і публікувати результати відповідних операцій у день проведення у фейсбуці та телеграмі.

Центробанк уточнив, що такі операції не впливатимуть на міжнародні резерви.

НБУ також рекомендував банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення відповідних труднощів у майбутньому.