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НБУ з 7 вересня проводитиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку

23:54 06.09.2022 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) з 7 вересня проводитиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку для вирішення питання з нестачею готівкової інвалюти в касах окремих банків, що виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою валюти з-за кордону, повідомила пресслужба регулятора у вівторок.

"Поточна нестача готівкової валюти в окремих банках є тимчасовою. Нацбанк уважно стежить за ситуацією і має достатньо готівкової валюти, щоб підтримувати готівкову валютну ліквідність банківської системи на належному рівні для задоволення потреб українців", - процитувала пресслужба заступника голови Нацбанку Юрія Гелетія.

Національний банк проводитиме такі операції поки це буде необхідно і публікувати результати відповідних операцій у день проведення у фейсбуці та телеграмі.

Центробанк уточнив, що такі операції не впливатимуть на міжнародні резерви.

НБУ також рекомендував банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення відповідних труднощів у майбутньому.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

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