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Мінфін на аукціонах ОВДП 6 вересня залучив до держбюджету 47,4 млн грн

21:17 06.09.2022 |

Фінанси

 

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 6 вересня, змогло залучити до держбюджету лише 47,35 млн грн, що стало мінімальним значенням з початку повномасштабного російського вторгнення.

Як свідчать дані Мінфіну, порівняно з попереднім аукціоном ставки за цінними паперами залишилися незмінними.

Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити лише 27,52 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% річних - тільки 19,82 млн грн.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 144* 145*
Код випуску облігацій Первинне розміщення UA4000226427 Дорозміщення UA4000226260
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт.,   
Дата розміщення 06.09.2022 06.09.2022
Дата оплати за придбані облігації 07.09.2022 07.09.2022
Дата сплати відсотків   28.09.2022
Дата сплати відсотків   29.03.2023
Дата сплати відсотків   27.09.2023
Розмір купонного платежу однією облігацію - 80.00
Номінальний рівень дохідності, % 12.00 16.00
Термін обігу (днів) 210 385
Дата погашення 05.04.2023 27.09.2023
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 29 423 000 19 591 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 29 423 000 18 195 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 29 423 000 6 615 873 000
Кількість поданих заявок, шт 8 17
Кількість задоволених заявок, шт 8 9
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 12.00 16.00
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 12.00 14.00
Встановлена прибутковість, % 12.00 14.00
Середньозважена прибутковість, % 12.00 14.00
Надходження до бюджету 27 522 862.66 19 824 180.30

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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