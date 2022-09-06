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Мінфін на аукціонах ОВДП 6 вересня залучив до держбюджету 47,4 млн грн
21:17 06.09.2022 |
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 6 вересня, змогло залучити до держбюджету лише 47,35 млн грн, що стало мінімальним значенням з початку повномасштабного російського вторгнення.
Як свідчать дані Мінфіну, порівняно з попереднім аукціоном ставки за цінними паперами залишилися незмінними.
Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити лише 27,52 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% річних - тільки 19,82 млн грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|144*
|145*
|Код випуску облігацій
|Первинне розміщення UA4000226427
|Дорозміщення UA4000226260
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.,
|Дата розміщення
|06.09.2022
|06.09.2022
|Дата оплати за придбані облігації
|07.09.2022
|07.09.2022
|Дата сплати відсотків
|28.09.2022
|Дата сплати відсотків
|29.03.2023
|Дата сплати відсотків
|27.09.2023
|Розмір купонного платежу однією облігацію
|-
|80.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|12.00
|16.00
|Термін обігу (днів)
|210
|385
|Дата погашення
|05.04.2023
|27.09.2023
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|29 423 000
|19 591 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|29 423 000
|18 195 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|29 423 000
|6 615 873 000
|Кількість поданих заявок, шт
|8
|17
|Кількість задоволених заявок, шт
|8
|9
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|12.00
|16.00
|Мінімальний рівень прибутковості облігацій, %
|12.00
|14.00
|Встановлена прибутковість, %
|12.00
|14.00
|Середньозважена прибутковість, %
|12.00
|14.00
|Надходження до бюджету
|27 522 862.66
|19 824 180.30
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
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|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
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