Мінфін на аукціонах ОВДП 6 вересня залучив до держбюджету 47,4 млн грн

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 6 вересня, змогло залучити до держбюджету лише 47,35 млн грн, що стало мінімальним значенням з початку повномасштабного російського вторгнення.

Як свідчать дані Мінфіну, порівняно з попереднім аукціоном ставки за цінними паперами залишилися незмінними.

Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити лише 27,52 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% річних - тільки 19,82 млн грн.





Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 144* 145* Код випуску облігацій Первинне розміщення UA4000226427 Дорозміщення UA4000226260 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт., Дата розміщення 06.09.2022 06.09.2022 Дата оплати за придбані облігації 07.09.2022 07.09.2022 Дата сплати відсотків 28.09.2022 Дата сплати відсотків 29.03.2023 Дата сплати відсотків 27.09.2023 Розмір купонного платежу однією облігацію - 80.00 Номінальний рівень дохідності, % 12.00 16.00 Термін обігу (днів) 210 385 Дата погашення 05.04.2023 27.09.2023 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 29 423 000 19 591 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 29 423 000 18 195 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 29 423 000 6 615 873 000 Кількість поданих заявок, шт 8 17 Кількість задоволених заявок, шт 8 9 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 12.00 16.00 Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 12.00 14.00 Встановлена прибутковість, % 12.00 14.00 Середньозважена прибутковість, % 12.00 14.00 Надходження до бюджету 27 522 862.66 19 824 180.30

* - військові облігації

Дані: Мінфін України