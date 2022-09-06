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Частка небанківського фінринку України у загальних активах фінсектора скоротилася на 0,4 п.п.
18:52 06.09.2022 |
Частка небанківського фінансового ринку України у загальних активах фінсектора, нагляд за яким здійснює Національний банк України (НБУ), у квітні-червні 2022 року скоротилася на 0,4 п.п. - До 11,8%.
За даними НБУ, за другий квартал кількість установ зменшилася одразу на 1,7%, або 27 - до 1,593 тис.
Водночас активи небанківського сектора збереглися на рівні 274 млн грн.
За даними НБУ, страховики збільшили активи на 1,5% - до 66 млн грн, хоча їхня кількість на ринку зменшилася на 1,4% - до 143. Обсяги страхових премій та виплат за ризиковими видами страхування скоротилися порівняно з першим кварталом на 10% та 14% відповідно.
Зазначається, що кількість кредитних спілок скоротилася на 8,8% - до 187 установ. Обсяг активів за квартал зберігся на рівні 2 млн грн.
Обсяг кредитного портфеля у другому кварталі зменшився на 6%, водночас тривало скорочення обсягів депозитів та додаткових пайових внесків на 7% та 1% за квартал відповідно.
Регулятор зазначив, що близько чверті фінансових компаній та ломбардів не відзвітували про свою діяльність у другому кварталі.
Згідно з повідомленням, у сегменті відбулося різке скорочення обсягів усіх фінпослуг: кредитування (фінансовими компаніями - на 57%, ломбардами - на третину), лізингу, факторингу. Гарантії практично не надавалися від початку повномасштабного вторгнення.
Сектор фінкомпаній зафіксував за перше півріччя 2022 року мінімальний прибуток, проте переважна більшість компаній залишалася збитковою.
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