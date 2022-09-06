Binance конвертує депозити клієнтів у доларових стейблкоїнах в BUSD – власну стабільну «монету»

Найбільша криптовалютна біржа Binance конвертуватиме будь-які існуючі та нові депозити у прив'язаних до долара криптовалютах у власний стейблкоїн BUSD. Зокрема, зміна торкнеться вкладів у USDC, USDP та TUSD.

Binance також припинить будь-яку торгівлю спотовими парами, що включають ці криптовалюти. З 23 вересня перестануть працювати та будуть конвертовані ощадні рахунки у доларах США, стейкінг DeFi та пул ліквідності USDC/USDT. Після завершення автоконверсії користувачі зможуть виводити USDC, USDP або TUSD у співвідношенні 1:1 зі своїх балансів BUSD.

Стабільна BUSD посідає третє місце серед прив'язаних до американської валюти криптоактивів - загальна вартість випущених «монет» оцінюється в $19,3 млрд. Коніертація відчутно збільшить його капіталізацію.

Вартості балансу користувачів нічого не загрожує - усі перераховані криптовалюти на даний момент торгуються за ціною, максимально близькою до $1 та будуть конвертовані 1:1. Однак можуть постраждати інтереси людей, котрі використовують конкретні стейблкоїни у проектах, створених лише під них, включно з програмами децентралізованого доходу.



