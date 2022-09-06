Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британський фунт ожив на обіцянках Трас боротися з енергетичною кризою

 

Британський фунт зростає у вівторок, після того, як ЗМІ опублікували більш докладну інформацію про те, як Ліз Трасс, яка стала прем'єр-міністром, має намір боротися з енергетичною кризою в країні.

У жовтні тарифи на електроенергію та опалення для домогосподарств повинні були бути підвищені на 80%, але інформоване джерело повідомило, Reuters, що Трас збирається заморозити тарифи цієї зими, і це може обійтися бюджету дорожче, ніж програма підтримки зайнятості під час пандемії.

Голові уряду, що перемогла в гонці за посаду, доведеться вирішувати проблеми економіки, що наближається до рецесії, в якій швидко зростають ціни на паливо і споживчі товари, а фунт цього року став однією з найбільш неуспішно торгованих валют.

У вівторок британська валюта трохи виросла після більш детальної інформації про наміри Трас, але поки що залишається близько мінімумів за два з половиною роки проти долара США на тлі побоювань щодо ціни, яку Великобританії доведеться заплатити за підтримку населення.
Державний бюджет Великобританії все ще перебуває під тиском видатків на боротьбу з впливом пандемії. Держборг зріс майже до 100% ВВП з 80% перед пандемією.

Фунт знизився проти долара США на 15%, річний темп інфляції перевищує 10%, а зростання економіки майже зупинилося.

Натяки на зниження податків, які Трас робила під час передвиборної кампанії, чинили тиск на державні облігації Великобританії, і в серпні падіння цін на них було найглибшим за кілька десятиліть, тому що інвестори побоювалися кризи платіжного балансу.

Станом на 08:11 за Гринвічем пара фунт/долар торгувалася з підвищенням на 0,38%, по 1,1567. У понеділок вона падала до 1,444.

За даними Refinitiv, якщо пара прорве вниз рівень 1,1413, то досягне мінімуму з 1985 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2614
  0,2725
 0,75

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8950  0,12 0,29 40,6891  0,20 0,48
EUR 39,5638  0,07 0,18 40,6191  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес