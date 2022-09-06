Британський фунт ожив на обіцянках Трас боротися з енергетичною кризою

Британський фунт зростає у вівторок, після того, як ЗМІ опублікували більш докладну інформацію про те, як Ліз Трасс, яка стала прем'єр-міністром, має намір боротися з енергетичною кризою в країні.

У жовтні тарифи на електроенергію та опалення для домогосподарств повинні були бути підвищені на 80%, але інформоване джерело повідомило, Reuters, що Трас збирається заморозити тарифи цієї зими, і це може обійтися бюджету дорожче, ніж програма підтримки зайнятості під час пандемії.

Голові уряду, що перемогла в гонці за посаду, доведеться вирішувати проблеми економіки, що наближається до рецесії, в якій швидко зростають ціни на паливо і споживчі товари, а фунт цього року став однією з найбільш неуспішно торгованих валют.

У вівторок британська валюта трохи виросла після більш детальної інформації про наміри Трас, але поки що залишається близько мінімумів за два з половиною роки проти долара США на тлі побоювань щодо ціни, яку Великобританії доведеться заплатити за підтримку населення.

Державний бюджет Великобританії все ще перебуває під тиском видатків на боротьбу з впливом пандемії. Держборг зріс майже до 100% ВВП з 80% перед пандемією.

Фунт знизився проти долара США на 15%, річний темп інфляції перевищує 10%, а зростання економіки майже зупинилося.

Натяки на зниження податків, які Трас робила під час передвиборної кампанії, чинили тиск на державні облігації Великобританії, і в серпні падіння цін на них було найглибшим за кілька десятиліть, тому що інвестори побоювалися кризи платіжного балансу.

Станом на 08:11 за Гринвічем пара фунт/долар торгувалася з підвищенням на 0,38%, по 1,1567. У понеділок вона падала до 1,444.

За даними Refinitiv, якщо пара прорве вниз рівень 1,1413, то досягне мінімуму з 1985 року.