НКЦПФР додала норматив ліквідності активів для професійних учасників

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) схвалила рішення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Про це йдеться у повідомленні комісії, передають Українські Новини.

Повідомляється, що в період воєнного стану досить проблемно, а інколи неможливо оцінити частину активів, які знаходяться на балансі фінансових компаній.

Це вказує на те, що активи не є достатньо ліквідними для підтримання фінансової стабільності учасників.

Тому комісія ввела додатковий показник для роботи професійних учасників на ринку.

Норматив ліквідності активів розраховується як відношення різниці між сумою активів установи у вигляді грошових коштів, державних облігацій України та зобов'язаннями установи до мінімального розміру початкового капіталу, встановленого законодавством для відповідного виду професійної діяльності.

Комісія встановила, що нормативне значення ліквідності активів становитиме:

- з 01 січня 2023 року - не менше 0,3;

- з 01 липня 2023 року - не менше 0,5;

- з 01 січня 2024 року - не менше 1.

Однак, для професійних учасників, які отримають ліцензію з 1 січня 2023 року, цей норматив буде не менше 1.

Важливо, що для інвестиційної фірми, що надає додаткові послуги клієнтам, зокрема, кредити та позики для укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів, величина мінімального розміру початкового капіталу для розрахунку нормативу ліквідності активів збільшується на 2,5 млн грн.

Рішення Комісії набирає чинності з 1 жовтня 2022 року.