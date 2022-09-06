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Фондові біржі АТР здебільшого зростають на новинах про плани держпідтримки економіки Китаю
09:26 06.09.2022 |
Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у вівторок переважно зростають після заяв про держпідтримку економіки в Китаї, свідчать дані торгів.
Станом на 7:55 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite збільшується на 1,01%, до 3232,24 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,82%, до 2105,27 пункту. Гонконгський Hang Seng Index знижується на 0,46%, до 19 136 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 опускається на 0,01%, до 6851,8 пунктів, південнокорейський KOSPI росте на 0,07%, до 27638 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,1%, до 27646,5 пунктів.
У вівторок індекси АТР переважно зростають, чому сприяє заява чиновників Китаю про те, що вони планують посилити підтримку економіки, обтяженої коронавірусними обмеженнями, спадом у сфері нерухомості та нестачею електроенергії.
"Третій квартал - це той квартал, в якому ви дійсно хочете зробити все, щоб підтримати економіку, що слабшає", - прокоментувала ситуацію для агентства Блумберг головний інвестиційний директор з Азіатсько-Тихоокеанського регіону у відділі управління активами клієнтів Deutsche Bank Штефані Хольтце-Єн (Stefanie Holtze -Jen), додавши, що це дає надію на те, що вартість китайських акцій "може змінитися на краще" у четвертому кварталі.
Австралійський індекс при цьому майже не змінюється, не піддаючись загальному оптимізму, оскільки центробанк Австралії підвищив облікову ставку до 2,35% річних з 1,85%.
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